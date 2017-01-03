Да будет музыка

Рукоделие и вышивание — обычный досуг для воспитанников сортавальского центра для детей, оставшихся без попечения родителей. На зимних каникулах 27 воспитанникам детского дома больше заняться особо нечем.

— Все детки у нас школьного возраста, подростки. Начиная с пятого класса по 9-й класс, — рассказала заместитель директора центра помощи детям Людмила Коряковская. — С кружками в этом году хуже стало, все в основном в городские секции ходят. Мальчики занимаются футболом, ходят в городскую секцию. Девочки занимаются в кружке рукоделия, шьют, вышивают.

В этом году у детей вполне может появиться новое хобби — музыка. На этот Новый год детскому дому подарили гитару и синтезатор. Пока, правда, никто не играет, но у воспитанников центра много свободного времени. Вручать подарки в Сортавалу приехали заместитель секретаря Совбеза России Рашид Нургалиев и глава Карелии Александр Худилайнен.

— Я хочу тоже сегодня вас поздравить с наступившим 2017 годом, — поприветствовал детей заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев. — Хочу сказать, что в дальнейшем вы должны быть достойными гражданами нашей великой России. И низкий поклон вашим наставникам, которые рядом с вами и дарят вам внимание. Вы те дети, которые особенно нуждаются во внимании.

Александр Худилайнен тоже поздравил детей с праздниками и дал несколько советов:

— Никогда не нужно вешать нос, нужно быть оптимистами по жизни и, упираясь зубами и руками, карабкаться. Не у всех все сразу получается, но кто старается, кто терпит и кто верит, к тем обязательно приходит удача. Не сегодня — так завтра, не завтра — так послезавтра. С Новым годом вас!

Такой же набор инструментов получил центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 8 в Олонце. Сейчас там постоянно живет 41 ребенок. Воспитанники пригласили высоких гостей на елку и вручили им подарки — тканые коврики ручной работы. Это общее хобби воспитанников интерната. Всего наборы музыкальных инструментов получат девять детских домов, четыре коррекционных школы и 195 детских садов республики. Инициатива принадлежит Рашиду Нургалиеву, инструменты закупил Сбербанк. На покупку подарков ушло больше трех миллионов рублей.