Звезды мировой оперы выступят в Петрозаводске

18 марта в воскресенье в 17 часов в Музыкальном театре Карелии состоится концерт двух оперных звезд мирового масштаба, лауреатов международных конкурсов Василия Ладюка и Анны Нечаевой, сообщает пресс-служба правительства.

Василий Ладюк – один из ведущих оперных певцов России, солист Большого театра России и театра «Новая Опера» имени Колобова. Его называют «лучшим российским Евгением Онегиным». «Блистательный Онегин», «благородный Жермон», «искрометный и обаятельный Фигаро» – так пишут критики о ярких образах, созданных Василием Ладюком. Его голос – лирический баритон с красочной тембральной палитрой – украшает оперные постановки в России и за рубежом.

Василий Ладюк сотрудничает с выдающимися дирижерами и режиссерами, среди которых Валерий Гергиев, Пласидо Доминго, Владимир Спиваков, Владимир Федосеев, Михаил Плетнев, Дмитрий Юровский, Джеймс Конлон, Джанандреа Нозеда, Андрей Кончаловский, Дмитрий Черняков, Франческа Замбелла, Каспер Холтен. Василий Ладюк выступает на лучших сценах России и гастролирует по всему миру. Репертуар певца включает в себя не только классические произведения, но и песни советских и российских композиторов, патриотические, популярные песни.

Анна Нечаева – восходящая звезда российской оперной сцены, солистка Большого театра с 2012 года, приглашенная солистка Московского музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко. Критики высоко ценят свободу и пластичность ее голоса.

На концерте в Музыкальном театре в сопровождении Симфонического оркестра Карельской государственной филармонии (дирижер – Алексей Ньяга) прозвучат шедевры оперного репертуара – арии и дуэты для сопрано и баритона из опер зарубежных и русских композиторов («Севильский цирюльник», «Травиата», «Джанни Скикки», «Евгений Онегин» и др.).

Продажа билетов уже открыта, их можно приобрести на сайте и в кассе Карельской государственной филармонии, а также в Музыкальном театре Карелии.