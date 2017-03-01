Власти Карелии ищут деньги на содержание знаков туристской навигации

Вопрос содержания информационных указателей проезда к военным мемориалам Карелии рассматривался сегодня в правительстве республики на заседании оргкомитета «Победа».

В настоящее время не решен вопрос, кто будет платить за гарантийное обслуживание знаков, сообщила Юлия Алипова, председатель республиканского госкомитета по охране объектов культурного наследия. Правоотношения в этой сфере пока не урегулированы.

Временно обслуживанием указателей занимается Сортавальское ДРСУ, которое устанавливало знаки.

47 дорожных знака на маршрутах воинской славы были установлены на дорогах Карелии в 2015 году в рамках подготовки к юбилею Победы в Великой Отечественной войне. В 2016 году было установлено еще 162 указателя на туристических маршрутах в районах республики.

По словам Юлии Алиповой, дорожники не хотят содержать знаки, поскольку они не относятся к объектам дорожного хозяйства.