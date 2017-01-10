Зимнюю Карелию показали в эфире немецкого телеканала

В эфире немецкого телеканала ZDF вышел фильм «Let it snow», в который вошли сюжеты о зимней жизни в Карелии. Съемочная группа на трех континентах записывала истории людей, которые живут среди льда, морозов и снега.

— Снять этот фильм именно в Карелии, славящейся своими красотами, нам порекомендовали в Федеральном агентстве по туризму, куда мы обратились за помощью в организации съемок, — рассказала продюсер московского представительства ZDF Анастасия Устинова.

Автор фильма Герт Анхальт хотел показать не красоты и достопримечательности, а живущих в регионе людей. Героями фильма стали карельские рыбаки и спасатели, музейные хранители и реставраторы, каюры, лесорубы, спортсмены, повара.

Съемочная группа телеканала побывала на реставрации Преображенской церкви на Кижах, посмотрела соревнования по подледному лову и попробовала карельские калитки. А еще немецкие журналисты заехали в резиденцию Талви Укко.

Фильм показали в эфире 2 января. По оценке редакции, зрителей больше всего впечатлили части, снятые в Карелии. Одна немецкая женщина была так растрогана, что даже нарисовала и прислала в редакцию портрет героини сюжета Антонины Гришиной.

ZDF – один из крупнейших каналов Европы, который только в Германии смотрит около 80 миллионов телезрителей. В зону вещания входят все страны Западной и Восточной Европы.