Зимние «Иллюзии старого города» впервые проходят в Карелии

В этом году зимние «Иллюзии старого города» устроили в первый раз. Гостей бесплатно угощают чаем из большого самовара, который топят по старинке, дровами. Рядом пекут блины, которыми тоже можно угоститься бесплатно.Рецепт — старинный карельский, на пиве. Блины пекут прямо тут, на дровяной плите.

Кузницу на время Масленицы превратили в длинный дом. Здесь можно купить карельские сульчины и русские блины. А завтра здесь же проведут мастер-классы по приготовлению этих блюд.

Много костюмированных персонажей в исполнениии сотрудников музея Кижи: нарядные горожане, лоточники, трубочист, музыканты.

Зимние «Иллюзии старого города». Фото: ИА «Республика» / Сергей Юдин Зимние «Иллюзии старого города». Фото: ИА «Республика» / Сергей Юдин Зимние «Иллюзии старого города». Фото: ИА «Республика» / Сергей Юдин Зимние «Иллюзии старого города». Фото: ИА «Республика» / Сергей Юдин Зимние «Иллюзии старого города». Фото: ИА «Республика» / Сергей Юдин Зимние «Иллюзии старого города». Фото: ИА «Республика» / Сергей Юдин Зимние «Иллюзии старого города». Фото: ИА «Республика» / Сергей Юдин Зимние «Иллюзии старого города». Фото: ИА «Республика» / Сергей Юдин

В гипкрборее участвует приют для животных, в старом городе активисты решили поддержать тематику праздника

Татьяна:



— Мы себе сами придумали наряды, смотрели картинки, какая мода была в 19 веке. На таких акциях обычно удаётся собрать много помощи, особенно в старом городе.

Вместе с активистами на акцию пришли питомцы приюта — собаки Соня и Майра.

Лариса с дочерьми:

— Мы бываем с старом городе летом, на летних праздниках. Здесь очень приятная атмосфера, много знакомых лиц здесь встречаем. Эта площадка отличается от остальных, где играет современная музыка, шумно. А здесь все по-другому, поэтому с детьми пришли именно сюда.