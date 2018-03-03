Журнал на финском языке Carelia отметил 90-летие

Торжественный вечер в честь 90-летия журнала Carelia прошел в Петрозаводске 2 марта. Собравшихся в актовом зале Национальной библиотеки гостей приветствовал главный редактор издания Армас Машин.

— Мы делаем журнал о Карелии и для Карелии. Для наших земляков, которые умеют и хотят читать на финском, карельском и вепсском языках. Чувство Родины, большой и малой, это самое главное чувство в нашей работе, главная наша путеводная звезда, — сказал Армас Машин.

Заместитель главы Карелии по внутренней политике Владимир Любарский вручил главному редактору журнала Carelia зачитал поздравление Артура Парфенчикова.

— Время идет, но журнал и сегодня звучит современно. Несмотря на почтенный возраст, юбиляр отличается молодым энергичным характером, пользуется авторитетом в обществе, нацелен на дальнейшее развитие и по-прежнему открывает путь к известности талантливым авторам. Уверен, что на новом этапе издание получит новую динамику, сохранив при этом свою конструктивную, доверительную и уважительную основу, — говорится в обращении.

Главный редактор журнала Carelia Армас Машин за многолетний плодотворный труд в отрасли, большой вклад в развитие отечественных СМИ был удостоен награды Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Коллектив редакции с 90-летием журнала также поздравили депутат Государственной Думы Валентина Пивненко, консул Тарво Ниеминен, депутат Законодательного собрания Карелии Анна Лопаткина и другие почетные гости.

Армас Машин и консул Финляндии Тарво Ниеминен. Фото: «Республика»/Сергей Юдин 90-летие журнала Carelia. Фото: «Республика»/Сергей Юдин 90-летие журнала Carelia. Фото: «Республика»/Сергей Юдин

Журнал Carelia ведет свою историю с 1928 года. Современное название он получил с 1990 года. В этом литературном издании впервые увидела свет практически вся национальная литература Карелии: Яакко Ругоев, Николай Лайне, Тайсто Сумманен, Николай Яккола, Ортьё Степанов.

Сегодня то популярное издание, рассчитанное на широкую аудиторию. Пользуется известностью не только в Карелии, но и в Финляндии. Журнал Carelia финансируется из бюджета Карелии. Он рассказывает об общественной и культурной жизни, о городах, народах, людях республики. С 2016 года ежегодные альманахи Taival на карельском и Verez tullei на вепсском языках стали выпусками журнала Carelia.