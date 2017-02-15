Жителей Карелии приглашают обсудить туристский бренд Карелии

21 февраля в четыре часа дня в конференц-зале Национальной библиотеки Карелии в Петрозаводске пройдет открытое обсуждение туристского бренда республики.

К дискуссии приглашают присоединиться представителей турбизнеса, специалистов в сфере маркетинга, брендинга, рекламы, художников, дизайнеров, а также всех, кому интересна тема встречи.

На сайте Национальной библиотеки будут вести онлайн-трансляцию обсуждения.

В качестве экспертов на встрече выступят начальник управления по туризму карельского Минкульта Екатерина Биктимирова, руководитель Центра территориального маркетинга Константин Гаранин и представители конкурсной комиссии проекта по созданию туристского бренда Карелии.

Напомним, проект стартовал в конце 2016 года. Его цель — определить сущность бренда, смысловой образ, который человек формирует в своем сознании по отношению к региону. На краудсорсинговой платформе Citycelebrity.ru любой желающий мог поделиться рассуждениями и решениями для создания бренда. За время проведения этого этапа проекта около 85 тысяч интернет-пользователей разместили 170 постов.

Все идеи будут обсудят и оценят на открытом онлайн-голосовании. Три лучших идеи для дальнейшей работы по созданию туристского бренда выберет конкурсная комиссия из экспертов со всей страны.