Житель Карелии выиграл машину в «Поле чудес»

9 февраля в эфире Первого канала показали очередной выпуск капитал-шоу «Поле чудес». В одном из раундов играл житель Олонца Николай Кунильский.

Жителю Карелии и его соперницам из Новокузнецка и Екатеринбурга достался вопрос об античном театре: «В древности в одном из театров Ионии, области на берегу Эгейского моря, был особый ряд для зрителей, перед ними сидели лысые рабы. А какие зрители сидели в этом ряду?».

Олончанину удалось сделать несколько удачных ходов и даже выиграть автомобиль. Однако слово он не угадал: правильный ответ – «однорукие» — произнесла участница из Екатеринбурга. Оказалось, что в первом ряду сидели воины, получившие увечья в бою, а лысые рабы нужны были, чтобы они могли аплодировать.

Зато Николай Кунильский удивил Леонида Якубовича, исполнив песню про Олонец. Ведущий признался, что прекрасный голос олончанина стал для него неожиданностью. Николай Кунильский пояснил, что поет уже больше 50 лет.

Для тех, кто пропустил эфир, полную версию программы можно увидеть в записи выпуска: