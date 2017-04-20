«Запорожец» победил!

Героем в спектакле выступает старый ЗАЗ 965-А, самая первая модель «Запорожца», тот самый народный автомобиль — «горбатый» и «ведро с болтами». Именно он, оказавшись в небесной мастерской, рассказывает публике историю любви Зины и Вени Рулевых, советских пенсионеров, мечтающих о самых простых вещах. Художник Виктор Антонов, по его признанию, делал сценическую версию «горбатого» по своим детским воспоминаниям о папиной машине. Цвет и размер те же!

Сценография Виктора Антонова современно представляет ретро, попадая в тему доброго лирического приношения поколению советских людей. Но фокус не в этом: Антонов умеет делать вещи живыми. Весь реквизит у него имеет прикладное назначение, все работает, двигается, крутится в зависимости от характера. Все играет. На сцене центральная фигура спектакля — сам автомобиль: то он с колесами, то стоит на кирпичах, то он раздвигается, то собирается, превращая капот в разного рода помещения.

В какой-то момент даже начинает казаться, что ты смотришь не спектакль, а, скажем, инсценированный мультфильм. Иллюзия возникает из-за свободной режиссерской игры с формами, объемами и их соотношениями между собой. Вот Зина шьет на своей машинке «Зингер» (самая ударная сцена в спектакле), зарабатывает на поездку к морю. У Зины очень выразительные руки, которые ловко заправляют нитку в иголку и ведут шов. Мастерская Зины — капот машины. Под бесконечные повторы «Болеро» шить Зине помогают небесные помощники. Они раскраивают материал обычными ножницами и большими бутафорскими. На выходе мы имеем трусы и платьица калибра самой Зины, но потом — для усиления эффекта — великанские «семейки».

Виктор Антонов в Театре кукол Карелии. Фото: Виталий Голубев Сцена из спектакля «Железо». Фото из архива Театра кукол РК Трусы рождаются под Равеля. Фото из архива Театра кукол РК Зина по-своему наводит уют в машине. Фото из архива Театра кукол РК

Спектакль «Железо» был представлен на «Золотой маске» в нескольких номинациях: «Спектакль», «Работа режиссера» (Борис Константинов), «Работа художника» (Виктор Антонов) и «Работа актера» (Любовь Бирюкова и Дмитрий Будников). Несмотря на то, что премией была отмечена только работа художника, режиссерская и актерские работы не остались незамеченными столичными критиками. Наши зрители тоже любят этот спектакль — «Железо» всегда собирает полный зал.

Итоги «Золотой маски» стали известны вечером 19 апреля. Жюри в двух номинациях отметило спектакль «Колино сочинение» проекта «КонтАрт» и театра «Кукольный формат» из Санкт-Петербурга. Это история рассказана по книге Сергея Голышева «Мой сын — даун», где использованы стихи сына автора — Коли Голышева. «Лучшим режиссером кукольного спектакля» признана Наталья Пахомова из Московского театра кукол за спектакль «Сказка с закрытыми глазами» Ёжик в тумане». Эта работа адресована всем зрителям, в том числе и слабовидящим. Наталья Пахомова несколько лет (2009-2014) была главным режиссером в нашем Театре кукол. В Петрозаводске она поставила спектакли «Как и Почему?» по Р. Киплингу, «Собачья сказка» по К. Чапеку, «Скверный мальчишка» по Г.Х. Андерсену, «Гроза» А. Островского, «По-Шекспиру» по собственной инсценировке. Вместе с Ю. Тамминеном поставила уличный спектакль «Опера нищих» по пьесе «Трехгрошовая опера» Б. Брехта.

В истории Театра кукол Карелии это вторая «Золотая маска». За роль Капитолины в спектакле «Золоченые лбы» была отмечена актриса театра Любовь Бирюкова.