За день до «Гипербореи»

Весь завтрашний день Петрозаводск проведет под знаком «Гипербореи». «Республика» публикует программу основных событий фестиваля. Подробный перечень размещен в официальной группе в «ВКонтакте».

18 февраля 2017 года «Гиперборейские забавы»: 9.00 — акватория Онежского озера «Онежский окушок» — первенство города по подледному лову рыбы на мормышку 10.00 — Онежская набережная — «SnegComRu» — XIII городской семейный конкурс 10.30 — СК «Луми» Неглинская наб., 52 — «Ледовый танцпол» — детская дискотека на коньках 11.00 — Онежская набережная у смотровой площадки — «Онежский ветер» — костюмированная беговелогонка 11.00 — у ротонды «Зимняя Калакунда»: церемония награждения участников турнира рыбаков-любителей, угощение горячей ухой, рыбные ряды, развлекательная программа 12.00-14.00 — Онежская набережная у скульптуры «Волна» — «Снеговик к зиме привык» — интерактивная развлекательная программа: — игры, конкурсы, призы

— полевая кухня

— награждение победителей V городского детского конкурса снежных фигур «Зимние сказки Гипербореи» и XIII городского семейного конкурса «SnegComRu» 12.00 — старт от памятного знака «Пирамида» — акватория Онежского озера — «Ice Onego» — V зимний забег по льду Онежского озера 12.00 — старт от памятного знака «Пирамида» — акватория Онежского озера — «Онежский заезд» — зимняя велогонка 12.00 — у памятника О.В. Куусинену «Вдохновение севером» — гиперборейская ярмарка декоративно-прикладного и ремесленного творчества 16.00 — Онежская набережная — «Сад кристаллов» — ландшафтная инсталляция 18.00 — старт на пл. Кирова — пр. К. Маркса — ул. Энгельса — пр. Ленина — Онежская набережная — «Укрощение зимы» — костюмированное шествие 18.45 — «Фестивальный Олимп» — торжественная церемония награждения участников и победителей костюмированного шествия и ХVI Международного конкурса снежных и ледовых скульптур 19.30 — «Вместе зажигаем» — большой фестиваль светошариков (г. Санкт-Петербург): огненное шоу, интерактивная программа, запуск светодиодных шаров 20.30 — «Звездный дождь Гипербореи» — праздничный фейерверк.

Центральное мероприятие — конкурс снежных и ледовых скульптур. Мастера уже трудятся на Онежской набережной. Смотрим фотографии специального корреспондента «Республики» Николая Смирнова.