Юных художников, фотографов и исполнителей приглашают на творческий конкурс

В Карелии продолжается прием заявок на фестиваль детско-юношеского творчества «Люблю тебя, мой край родной». Работы принимаются в четырех номинациях: «Сочинение», «Изобразительное искусство», «Фотография» и «Художественное творчество» (вокальное, театральное и хореографическое искусство, выразительное чтение стихов и прозы), сообщает пресс-служба Минобразования региона.

Заявку можно подать до 10 марта. Лучшие работы жюри выберет к 16 марта, на итоговых гала-концертах покажут самые яркие творческие номера и наградят победителей.