Юбилейная выставка Союза художников Карелии откроется в Музее ИЗО

22 декабря в Музее изобразительных искусств в Петрозаводске откроется 50-я выставка Союза художников Карелии. 83 карельских мастера представят на ней свои работы, созданные за последние годы. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В состав экспозиции войдут произведения живописи, графики, скульптуры, художественные объекты, фотографии, а также экспонаты декоративно-прикладного искусства.

Основную часть выставки займут произведения пейзажной живописи. Особенно многочисленны пейзажи, выполненные в акварельной технике.

– Карельская секция акварели считается одной из сильнейших в России, не уступающей уровню столичных школ. Поэтому наряду с пейзажами Бориса Поморцева, Валентина Чекмасова, Альберта Четверякова, Бадри Топурия и других авторов, исполненными в технике масляной живописи, на выставке будут представлены многочисленные работы в технике акварели. Свои пейзажи, пейзажные композиции и натюрморты, выполненные в технике акварели, представят такие мастера как Александр Каштанов, Георгий Иванов, Наталья Кошелева, Ольга Юнтунен, Эйла Тимонен, Лев Бурин, Владимир Лобанов, Маргарита Пермякова. Также будут экспонироваться и работы молодых авторов: Ксении Трофимовой, Екатерины Мелкуевой, Юлии Коросовой. Интересны и своеобразны произведения Нелли Григорьевой, работающей в смешанной технике, – сообщается на сайте правительства.

Современное актуальное искусство будет представлено именами Аркадия Морозова, Александра Трифонова, Владимира Зорина, Максима Кошелева. Также в состав экспозиции войдут произведения на бересте Владимира Зорина и яркие запоминающиеся работы Виктории Зориной.

Разнообразный по составу раздел прикладного искусства украсят исполненные Владимиром Баландиным шкатулки резной кости в традициях холмогорской резьбы.

Выставка будет работать до 11 февраля следующего года.