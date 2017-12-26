Выставка работ династии Юфа открывается в Петрозаводске

В преддверии зимних праздников медиацентр «Vыход» подготовил для горожан и гостей столицы Карелии новогодний подарок – выставку известной карельской арт-династии – Тамары, Маргариты и Тони Юфа. Выставка откроется сегодня в 17:00, сообщает пресс-служба правительства Карелии.

Для искушенного зрителя выставка представляет любопытный экскурс в творчество трех поколений карельских художниц, позволяющий увидеть метаморфозы сюжетов, тем и графического языка, продекларированных когда-то в середине 1960-х классиком карельского искусства Тамарой Юфа в своих графических сериях, книжных иллюстрациях, театральных эскизах.

26–30 декабря 2017-го и 4–5 января 2018 года вход на выставку свободный.