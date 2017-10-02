Выставка народного художника России пройдет в Музее ИЗО Карелии

6 октября в 16:00 в Музее изобразительных искусств Карелии откроется персональная выставка лауреата Государственной премии Карелии и народного художника России Бориса Поморцева. Выставка под названием «Природа, тобой я живу» посвящена 85-летию со дня рождения художника.

Для экспонирования на выставке отобраны лучшие полотна из фондов Музея изобразительных искусств Карелии и мастерской художника. Это работы разных лет начиная с конца 1950-х и заканчивая произведениями, созданными в 2000-х годах. Все они свидетельствуют о работоспособности, неукротимой энергии и таланте большого мастера.

Выставка будет работать до 5 ноября.