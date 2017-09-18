Выставка картин Айвазовского откроется в Петрозаводске

Выставка картин Ивана Константиновича Айвазовского откроется 22 сентября в Петрозаводске в Музее изобразительных искусств.

Музей подготовил выставку, в состав которой вошли пять произведений художника и более 20 работ мастеров XIX века из коллекции музея. Зрители смогут насладиться пейзажами Крыма, созданными Айвазовским в разные периоды жизни. Одно полотно написано в 50-е годы XIX века, другая работа — «Крымское побережье у Ай-Петри» — создано в 1890 году уже в зрелые годы художника.

Особый акцент сделан на историческом полотне 1853 года «Приезд Петра I на Неву», подобных работ в огромном наследии мастера совсем немного. Картина была написана к 150-летию основания Петербурга. Образам Петра и Петербурга в творчестве Айвазовского посвящен один из разделов выставки.

Более полное впечатление о творчестве художника зрители получат в залах музея с помощью мультимедийных устройств.

На выставке будут представлены картины Алексея Боголюбова, Руфина Судковского, Константина Крыжицкого и Александра Беггрова, снискавших известность на поприще жанра марины, который в XIX столетии был очень популярен.

В отдельном разделе выставки экспонируются произведения карельских художников, посвятивших свое творчество морским пейзажам.

Выставка будет работать до 26 ноября.