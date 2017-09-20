Выставка гобеленов откроется в Петрозаводске

Выставка гобеленов карельского мастера откроется в Петрозаводске завтра. Работы Тенгиза Гиголашвили будут представлены в Доме ремесел.

Тенгиз Гиголашвили – единственный в Карелии мужчина, профессионально работающий в технике ручного ткачества. Его работы получили признание на престижных российских и международных выставках, находятся в частных собраниях Канады, Америки, Южно-Африканской Республики, Швеции, Финляндии, Шри-Ланки, Италии, Германии. Традиционным видом ткачества (репсовым плетением) мастер занимается уже 25 лет.

Темы произведений Тенгиза Гиголашвили очень разные: от философских размышлений о вечном и духовном до особого, почти сказочного, но очень реального, гармоничного мира окружающего обычную повседневность.

Открытие выставки в 16:00 Работать она будет до 29 октября.