Врио главы Карелии предложил провести вечер памяти Евгения Евтушенко

Сегодня врио главы Карелии Артур Парфенчиков встретился с известными карельскими писателями Маратом Тарасовым и Дмитрием Новиковым. Своего преемника на посту председателя регионального Союза писателей Марат Тарасов представил как одного из крупнейших прозаиков России и отметил его недавно вышедший роман «Голомяное пламя». Беседуя с писателями, Артур Парфенчиков подчеркнул необходимость поддерживать местных авторов, в том числе распространять их произведения через библиотечную сеть республики.

− Это наш символ, наше богатство. Мы обязательно должны их поддерживать, − сказал руководитель региона.

Участники встречи вспомнили Евгения Евтушенко, ушедшего из жизни несколько дней назад. О своем друге рассказал Марат Тарасов. По мнению Артура Парфенчикова, Карелия обязана почтить память Евгения Евтушенко литературным вечером. Поэт много раз бывал в республике и нашел в Петрозаводске спутницу жизни, которой посвятил строки «Карелия мне подарила Машу…».

− Мы имеем честь говорить, что Карелия была для Евгения Александровича родным краем, − заметил Артур Парфенчиков, − здесь его хорошо знали и любили.