Волонтера года выберут в Карелии

29 апреля в 10:30 начнется XI республиканский конкурс «Волонтер года». Он будет проходить в Детско-юношеском центре на проспекте Александра Невского в Петрозаводске.

Участвовать в конкурсе будут 27 человек из семи районов Карелии. Самая многочисленная делегация приедет из Медвежьегорского района. Впервые за много лет на конкурсе соберутся волонтеры из северных районов – Лоухского и Калевальского.

– Победителей конкурса объявят 30 апреля в 12:00 на образовательной базе «Маткачи». В этом году изменены номинации, победителей выберут по основным направлениям работы волонтеров: социальное, культурное, экологическое добровольчество, а также «Волонтеры Победы», добровольчество в чрезвычайных ситуациях. Финалисты смогут принять участие в федеральном конкурсе «Доброволец России», который состоится 5 декабря в Москве, – сообщает правительство Карелии.

Как рассказала руководитель Карельского центра развития добровольчества Дарья Маковецкая, в этом году участников конкурса ждут интересные испытания, полевая работа в рамках Всероссийского субботника.