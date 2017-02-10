Вокал, мандолина, стиральная доска

— Присобачил я сюда консервную банку от кильки и алюминиевую крышку от бака, в котором хранилась мука. В крышку еще немножко болтов с гайками вставил, – Вова Рёхов показывает средних размеров стиральную доску. Музыкальный инструмент, между прочим.

На руки натягивает рабочие перчатки с пивными крышками на пальцах и пристраивает доску на колени — играть:

В свое время Вова начинал с самой обычной доски: рифленого металла в деревянной раме. Потом пошли тюнингованные версии: сначала экземпляр с консервной банкой, а потом еще один, сделанный уже на заказ.

К маленькой доске из части от рефрижераторной установки приделали небольшой тамбуринчик и два коубелла (по-русски – «коровьи колокольчики»), один металлический, один пластиковый. Эту доску за блок сигарет сделал друг Вовы.

— Он вообще рукастый, как-то смастерил мне банджолину, это такой гибрид банджо и мандолины…

Вова играет не только на доске: на мандолине, немножко на гитаре и губной гармошке, а еще поет. В последние три года – в составе акустической банды «Коромысло». Это, кстати, единственная команда в Петрозаводске, в которой есть «стиральнодоскист». Некоторые зрители и на концерты приходят специально послушать, какие звуки можно извлечь из приспособления для стирки.

Обычно группа репетирует у Кирилла дома, у него соседи понимающие, на шум не жалуются. Неудивительно: музыка-то хорошая:

Первыми стиральную доску не по назначению использовали американцы. Музыку на ней начали играть блюзмены в черных гетто: денег на настоящие инструменты не было, брали то, что оказывалось под рукой.

А потом доска пришла в Англию: на ней играли в группе The Quarrymen, которую создал Джон Леннон (тот самый, который потом стал «битлом»).

— Пит Шоттон, друг Леннона, не умел ни на чем играть, но, чтобы войти в The Quarrymen, освоил стиральную доску, — говорит Вова. — Кстати, когда Шоттона выгнали из группы, ему этой же стиральной доской по голове и дали.

Вова и его доска. Фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов. Идея перчаток возникла на фестивале, во время застолья с веселыми удмуртами. Фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов. Вова учится в консерватории, правда, на доске учился играть скорее по наитию. Фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов. Неплохая альтернатива наперсткам, которые надевали на пальцы американские музыканты. Фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов. Та самая, с банкой из-под кильки. Фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов.

В российской традиции, кстати, есть свой аналог музыкально-стиральной доски – рубель. Когда-то с его помощью «катали» мокрое белье, чтобы стало белоснежным. Теперь рубель полноправный член народных оркестров.

А Вова, кстати, и на нем может сыграть. Ну, если вдруг стиральной доски под рукой не окажется.