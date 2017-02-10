Вокал, мандолина, стиральная доска

— Присобачил я сюда консервную банку от кильки и алюминиевую крышку от бака, в котором хранилась мука. В крышку еще немножко болтов с гайками вставил, – Вова Рёхов показывает средних размеров стиральную доску. Музыкальный инструмент, между прочим.
На руки натягивает рабочие перчатки с пивными крышками на пальцах и пристраивает доску на колени — играть:
В свое время Вова начинал с самой обычной доски: рифленого металла в деревянной раме. Потом пошли тюнингованные версии: сначала экземпляр с консервной банкой, а потом еще один, сделанный уже на заказ.
К маленькой доске из части от рефрижераторной установки приделали небольшой тамбуринчик и два коубелла (по-русски – «коровьи колокольчики»), один металлический, один пластиковый. Эту доску за блок сигарет сделал друг Вовы.
— Он вообще рукастый, как-то смастерил мне банджолину, это такой гибрид банджо и мандолины…
Вова играет не только на доске: на мандолине, немножко на гитаре и губной гармошке, а еще поет. В последние три года – в составе акустической банды «Коромысло». Это, кстати, единственная команда в Петрозаводске, в которой есть «стиральнодоскист». Некоторые зрители и на концерты приходят специально послушать, какие звуки можно извлечь из приспособления для стирки.
Обычно группа репетирует у Кирилла дома, у него соседи понимающие, на шум не жалуются. Неудивительно: музыка-то хорошая:
Первыми стиральную доску не по назначению использовали американцы. Музыку на ней начали играть блюзмены в черных гетто: денег на настоящие инструменты не было, брали то, что оказывалось под рукой.
А потом доска пришла в Англию: на ней играли в группе The Quarrymen, которую создал Джон Леннон (тот самый, который потом стал «битлом»).
— Пит Шоттон, друг Леннона, не умел ни на чем играть, но, чтобы войти в The Quarrymen, освоил стиральную доску, — говорит Вова. — Кстати, когда Шоттона выгнали из группы, ему этой же стиральной доской по голове и дали.
В российской традиции, кстати, есть свой аналог музыкально-стиральной доски – рубель. Когда-то с его помощью «катали» мокрое белье, чтобы стало белоснежным. Теперь рубель полноправный член народных оркестров.
А Вова, кстати, и на нем может сыграть. Ну, если вдруг стиральной доски под рукой не окажется.