Военную драму о малолетних узниках снимут в Карелии

В Карелии собираются снимать художественный фильм о малолетних узниках. Об этом 6 февраля на творческой встрече со зрителями в Центре культуры «Премьер» рассказал известный актер, кинорежиссер и продюсер Александр Тютрюмов.

Полнометражная военная драма под рабочим названием «Петька» будет посвящена малоизвестной странице истории Великой Отечественной войны – оккупации Советской Карелии финнами. Режиссеры-постановщики – Александр Якимчук, Вячеслав Лагунов, продюсер – Александр Тютрюмов.

Создание ленты поддержало Министерство культуры России: оно получила субсидию из федерального бюджета на софинансирование производства.

Первоначально создатели фильма рассматривали возможность съемок в Ленинградской области: для петербургской кинокомпании это удешевило бы производство, однако все же приняли решение приехать в Карелию – для того чтобы в фильме была «аутентичная натура».

Сюжетная линия фильма основана на художественном вымысле, но образ главного героя, мальчика Петьки, имеет прототип. А история, которая легла в основу фильма, создана на основе воспоминаний малолетних узников финских переселенческих лагерей. Кроме того, для создания исторически достоверного произведения создатели фильма опирались на данные архивов.

Сейчас продолжается кастинг актеров. При этом создатели картины планируют привлекать и жителей Карелии, детей и взрослых, для съемок в массовых сценах. Кастинг участников пройдет в Петрозаводске, о его проведении будет сообщено позже. Съемки фильма начнутся в мае 2018 года в нескольких районах Карелии, а окончание всей работы над картиной завершится в декабре 2018 года.