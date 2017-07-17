Водяной тир рядом с «дым-палаткой» откроется в Петрозаводске

В пятницу 21 июля в карельское управление МЧС проведет праздник безопасности. Горожанам покажут историческую технику, научат работать с огнетушителями и другими средствами пожаротушения, делать искусственное дыхание и массаж сердца. Инспектор государственной инспекции по маломерным судам проведет конкурс по использованию спасательных средств на воде.

Много будет интерактивных развлечений: для детей пройдут викторины и водяной тир. Участникам игры нужно будет попасть из ствола высокого давления в условный очаг пожара. Все желающие смогут примерить костюм пожарного. Гостей ждет полоса препятствий в передвижной тепло-дымокамере. Самые смелые смогут надеть боевое обмундирование газодымозащитника и пройти сквозь пелену дыма в «дым-палатке».

Для гостей праздника будет организована работа полевой кухни. Праздник пройдет на площади Кирова с 10.00 до 15.00.