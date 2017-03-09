Власти не знают о намерении собственника продать здание детской поликлиники в Петрозаводске

Карельский Госкомитет по охране объектов культурного наследия не получал от собственника здания бывшей детской поликлиники на проспекте Ленина в Петрозаводске уведомлении о его продаже. Об этом со ссылкой на главу ведомства Юлию Алипову пишут «Вести Карелии».

— Правообладатель должен информировать органы по охране памятников о предполагаемом отчуждении объекта, тем более что у него заключено охранное обязательство. Письменного уведомления от него не поступало. В этой связи мы ему направили обращение, — сказала чиновница.

Алипова также усомнилась в том, что новые владельцы здания смогут устроить в нем гостиницу. По ее словам, для этого придется менять проект реконструкции, который, впрочем, еще не прошел экспертизу.

Кроме того, в случае продажи здания его новый собственник будет обязан взять на себя все охранные обязательства.