Виталий Мутко вручил миллион рублей организаторам «Кижской регаты»

Авторы международного фестиваля «Кижская регата» получили государственную премию в Москве 7 февраля. Карельский проект вошел в число десяти лучших в области туризма.

Победителей поздравили вице-премьер России Виталий Мутко.

— Мы в последние годы наблюдаем очень большую активность в [туристической] сфере. Прежде всего с точки зрения развития экономики. У нас появляется много компаний, людей, которые начинают создавать новые продукты, новые проекты, создаются новые туристические кластеры, направления. Мы обладаем колоссальными возможностями нашей страны: это исторические возможности, культура, природные ресурсы. Те, кто находятся в этом зале, их в полной мере использовали, — приводит слова вице-премьера ТАСС.

На премию претендовали 23 проекта. Межведомственный совет учитывал социальную и экономическую значимость проектов, вклад в развитие туристской индустрии России. В число победителей вошли также международный фестиваль воздухоплавания «Небесная ярмарка» в Пермском крае, этнопарк «Кочевник» в Московской области, фестиваль исторических реконструкций «Времена и эпохи» в Москве.

Также премию получили создатели арт-отеля «Николаевский Посад» во Владимирской области, туробъекта «В некотором царстве» в Рязанской области, комплекса «Музейный квартал» в Нижегородской области, проекта по развитию событийного туризма «Новогодняя столица России», детского туристского комплекса «Научный музей и город профессий» в Туле, проекта по развитию детского образовательного туризма «Живые уроки».

Ежегодные премии в области туризма вручаются с 2014 года. Размер каждой — миллион рублей.

Напомним, в 2017 году на острове Кижи фестиваль «Кижская регата» прошел в 19-й раз. Главное событие фестиваля — гонки традиционных и современных малых лодок. Участие в соревнованиях приняли около 30 экипажей из Карелии, Москвы, Санкт-Петербурга и даже Норвегии.