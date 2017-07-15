Вепсскому национальному празднику «Древо жизни» исполнилось 30 лет

Вепсский национальный праздник «Древо жизни» проходит сегодня в Шелтозеро, куда приехали гости из разных районов Карелии. В мероприятии приняли участие несколько сотен человек. В этом году – юбилейная дата. «Древу Жизни» исполнилось 30 лет.

Также Шелтозеро отмечает сегодня еще два юбилея – 80-летие Вепсского народного хора и 50-летие Шелтозерского этнографического музея.

Во вступительном слове врио главы Карелии Артур Парфенчиков поздравил гостей и хозяев праздника с торжественными датами, подчеркнул важность сохранения национальной самобытности.

Слова приветствия произнес и председатель Заксобрания Карелии Элиссан Шандалович.

– Мы все едины. И как ни парадоксально звучит, но едины своим многообразием, – подчеркнул спикер карельского парламента.

Праздник 2017 года проходит под девизом «Живая нить истории». Поэтому так много людей было одето в национальные костюмы, на торговых рядах были представлены самодельные игрушки и обереги, пользовавшиеся спросом у покупателей.

Помимо выступления Веского народного хора гости смогли увидеть выступления творческих коллективов из Петрозаводска, посетить этнографический музей, попробовать блюда национальной кухни, принять участие в разных конкурсах и много узнать о традициях и занятиях одного из коренных народов Карелии – вепсов.