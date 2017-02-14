«Великого дворника» и «Чудь» из снега и льда начнут вырезать уже завтра

В петрозаводской мэрии дали старт международному зимнему фестивалю «Гиперборея». Первым событием стало открытие конкурса ледовых и снежных скульптур, к созданию которых мастера приступят уже завтра.

В этом году на набережной Онежского озера появится 10 фигур из малых снежных кубов, столько же – из больших, а еще 15 скульптур высекут изо льда. Идеи у команд самые разные: гости фестиваля смогут увидеть «Великого дворника», «Ирбиса», «Квинтэссенцию силы души» и даже «Внутреннее устройство мозга».

Среди участников конкурса — команды из Петрозаводска и других городов Карелии, Якутии и Краснодарского края. Несколько мастеров приехали из Белоруссии и Финляндии. Всех их поприветствовала замглавы города Римма Ермоленко.

— Страна Гиперборея отличается тем, что в ней живут счастливые люди, — рассказала Ермоленко. – Поэтому, отправляя вас в добрый путь и желая победы, я хочу, чтобы вы ощутили себя гиперборейцами и пережили минуты счастья от творчества.

Римма Ермоленко на открытии «Гипербореи». Фото: пресс-служба мэрии Петрозаводска. Открытие «Гипербореи». Фото: пресс-служба мэрии Петрозаводска. Жюри конкурса снежных и ледовых скульптур. Фото: пресс-служба мэрии Петрозаводска. Участники конкурса снежных и ледовых скульптур. Фото: пресс-служба мэрии Петрозаводска.

На церемонии провели жеребьевку, которая определила, какой куб какой команде достанется. Особенно радовались участники, вытянувшие первый номер, — это, говорят, большая удача и хороша примета.

После церемонии мастеров ждал чай с выпечкой, однако многие не стали задерживаться надолго и тут же отправились смотреть доставшиеся им площадки.

— Я за идею для скульптуры взял пословицу: «Лучше синица в руках, чем журавль в небе», — рассказал скульптор из Якутии Никандр Васильев. – Там будет изображена беременная женщина, которая выбрала ребенка вместо каких-то призрачных карьерных перспектив.

— У нас интернациональная команда: я из Петрозаводска, мои коллеги из Финляндии и Санкт-Петербурга, — рассказала еще одна участница Елена Тимофеева. – Наша скульптура будет называться «Сны о Белом море», это будет настоящее воплощение природы Карелии: неба, воды, воздуха.

Мастера приступят к работе завтра в 9:00. Первую оценку скульптурам жюри даст вечером 17-го февраля, окончательные итоги подведут 18-го, в основной день «Гипербореи».