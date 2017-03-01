Валаам и Кижи вошли в список самых узнаваемых турбрендов России

В России составили рейтинг ста самых известных, узнаваемых и привлекательных для туристов брендов. В топ-100 вошли два карельских объекта: остров Валаам и музей-заповедник Кижи.

При составлении рейтинга эксперты Центра информационных коммуникаций «Рейтинг» и журнала «Отдых в России» отобрали 425 туристических объектов всех регионов страны. Далее их предложили оценить жителям России. Анкета включала в себя три вопроса:

— известен ли этот бренд лично вам (для оценки узнаваемости бренда);

— ассоциируется ли бренд с указанным регионом (для оценки связи бренда с регионом);

— хотели бы вы посетить регион, чтобы ознакомиться с брендом (критерий — привлекательность бренда).

На эти вопросы ответили более тысячи человек из разных регионов страны. В результате опроса Валаам занял 16 место рейтинга. Остров в Ладожском озере уступил известным туробъектам Москвы и Санкт-Петербурга, курорту «Роза хутор» в Сочи, озеру Байкал и тульскому прянику.

Музей-заповедник «Кижи» занял 21 строчку рейтинга. Оба туристических бренда из Карелии набрали одинаковое количество баллов по критериям узнаваемости бренда и связи бренда с регионом (89 и 86 соответственно). однако по привлекательности Валаам опередил Кижи на пять баллов (84 против 79).