Театральная революция

Церемония награждения лауреатов премии «Онежская маска» прошла 27 марта на сцене Театра кукол в духе капустника на юбилейную революционную тему. Транспаранты из кумача, ведущие в кожанках, живые фигуры на сцене, маузеры за поясом комиссаров от искусства и пламенные речи, танцы и песни — таким был антураж представления.

Карельское театральное искусство оказалось близким и исполняющему обязанности губернатора Артуру Парфенчикову. Приветствуя лауреатов, он рассказал публике о том, как в детстве играл роль сына Петра Анохина в телепостановке Юрия Львовича Хороша. И добавил, что иногда жалеет, что не состоялся как профессиональный актер.

Лауреатами «Онежской маски» стали актеры и актерские коллективы, представившие лучшие, по мнению жюри, работы двух последних театральных сезонов. При этом жюри решило не присуждать премии в двух номинациях: без награды остались претенденты на лучшую роль в детском спектакле и лучшую мужскую роль второго плана. Эти две «маски» добавили в номинацию «Лучший актерский ансамбль»: вместо одной награды — три. Искусство потребовало жертв.

Лучшими актерскими ансамблями были признаны артисты, играющие в спектакле «Сын-медведь» Национального театра, участники постановки на тему войны «Не покидай меня» в негосударственном театре Ad Liberum и актерский коллектив в спектакле «Хаос» Национального театра.

Ансамбль из спектакля «Хаос». Фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов Вячеслав Поляков — режмиссер спектакля «Сын-медведь». Фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов Актеры Национального театра в праздничной интермедии. Фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов Сборный актерский ансамбль. Фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов Артисты Музыкального театра. Фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов Елена Сапегина и Олег Романов — претенденты на «Онежскую маску». Фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов

Получилось, что без наград не остался и коллектив театра «Творческая мастерская». Оказалось, что здесь служат лучшие исполнительницы ролей первого и второго плана. Актриса Наталья Мирошник (Костина) получила премию «Онежская маска» за лучшую женскую роль последних сезонов — жюри отметило ее работу в драме «Любовь. Письма». А Ольга Саханова была награждена за роль Гали в спектакле «Раз. Два. Три».

Актер этого же театра Владимир Мойковский стал лауреатом премии в номинации «За честь и достоинство» от Правления Союза театральных деятелей Карелии. В ответной речи Владимир Игоревич обратился к Артуру Парфенчикову, пожелав руководителю «скорее обращать взор на работников культуры», помня о собственной театральной молодости.

Ольга Саханова пожелала всем иметь режиссеров, которые считают актеров гениальными. Фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов Наталья Мирошник вышла на сцену с дочкой Варей. Фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов Георгий Николаев и Виктория Федорова — ведущие праздника. Фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов Сэлфи актеров «ТМ». Когда еще случится такой момент? Фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов Владимир Мойковский получил премию «За честь и достоинство». Фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов

Сценический дебют Артура Парфенчикова не попал в поле «Онежской маски», зато актер Антон Верещагин, актер Театра кукол, был отмечен премией как лучший дебютант. На жюри произвела впечатление его роль Кристиана в спектакле «Стойкий оловянный солдатик». Антон Верещагин, молодой актер, не так давно вошедший в труппу театра, сейчас становится одним из самых заметных членов коллектива.

Сам Театр кукол становится все более заметным театральным коллективом в России. Спектакль «Железо» будет показан в Москве в рамках фестиваля «Золотая маска», претендуя на получение самой престижной театральной награды страны. Между тем, «Онежская маска» у создателей «Железа» уже есть. Жюри присудило ее артистам в номинации «Форс-мажор».

Состояние форс-мажора было обозначено на лице артиста Музыкального театра Такахиро Цубо, которому досталась «Онежская маска» за роль Пака в балете «Сон в летнюю ночь». Нужно сказать, что эта награда стала единственной для Музыкального театра, выдвинувшего на премию актерские работы в двух операх «Волшебная флейта» и «Пиковая дама», двух балетах «Дон Кихот» и «Сон в летнюю ночь» и музыкальной сказке «Красавица Насто».

Премия, которую никогда не обсуждает жюри, вручается в номинации «За преданность театру». В этом сезоне лауреатом «Онежской маски» в этой номинации стала актриса Виено Кеттунен. Виено Григорьевна, только что отметившая 80-летний юбилей, сказала о том, что профессии надо честно служить до конца и работать до тех пор, пока театр в тебе нуждается. «Я думала пойти на отдых, но пока нельзя», — добавила артистка, занятая в значительной части репертуара Национального театра.

Специальную премию театроведов из секции критиков при Союзе театральных деятелей Карелии получил художник Егор Кукушкин, оформивший в Национальном театре спектакли «Дорога в Небыван» и «Сын-медведь». Известный в городе художник не так давно занимается оформлением спектаклей, но каждая его сценографическая работа сделана точно в стилистике материала, функциональна, практична и удобна для актеров.

Республиканская театральная премия «Онежская маска» прошла в Петрозаводске в 16-й раз. Её организатор – Союз театральных деятелей Карелии, который на добровольных началах проводит фестиваль, организует работу критиков и финальное представление.

Смотр лучших актерских работ проходил с 18 по 26 марта. Члены жюри ежедневно смотрели по несколько спектаклей на площадках города. Спектакли, не вошедшие в афишу, критики смотрели в видеозаписи. Жюри в этот раз было экспериментальным: в его состав вошли актеры и молодые журналисты. Профессиональным критиком был председатель жюри Глеб Ситковский – московский театровед, эксперт «Золотой маски».

Нелегкая доля артистов. Фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов Пролетарская балерина. Фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов ВЫступление актеров Национального театра. Фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов Елена Сапегина в лучах славы. Фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов Без красных косынок никуда. Фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов Александр Картушин. Фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов Наталья Васильева в роли комиссара. Фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов Театр кукол меняет профессию. Фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов Лучшую роль в детском спектакле решили не выбирать. Фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов Устроители праздника — актеры театра Ad liberum. Фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов Никита АНисимов и Людмила Исакова — актеры Национального театра. Фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов Живые фигуры. Фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов

Нынешнее распределение наград оставило некоторые вопросы. Почему желание жюри отметить актерские ансамбли лишило актеров в двух номинациях права на победу? Был ли у представителей жюри достаточный опыт для того, чтобы оценить качество работы актеров в опере и балете? Насколько состоятельно решение включить в основной состав жюри актеров, а не критиков?

Пока эти вопросы висят в воздухе.