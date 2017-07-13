В Нацбиблиотеке Карелии откроют филиал музея семьи Рерихов

Филиал Санкт-Петербургского музея-института семьи Рерихов создадут в Национальной библиотеке Карелии. Об этом Артур Парфенчиков договорился с директором музея Алексеем Бондаренко.

— Первую экспозицию из материалов музея-института семьи Рериха можно будет увидеть уже в августе на открытии Национальной библиотеки Республики Карелия, — сообщил врио главы Карелии в соцсети.

Руководитель региона также написал, что в будущем планируется создать Центр Рериха в Сортавале.

100-летий юбилей со дня приезда в Сердоболь (Сортавала) Николая Рериха отмечали в 2016 году. За два года жизни в Карелии художник создал около 200 картин.