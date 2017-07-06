Туристов в Кондопогу планируют привлекать с помощью органа

Дворец искусств в Кондопоге планируют сделать центром притяжения туристов. Об этом рассказал накануне врио главы Карелии Артур Парфенчиков на встрече с населением района.

– У нас есть интересные планы по дальнейшему развитию дворца, – сообщил врио главы. – Есть все основания, чтобы поднять его статус не только в масштабах республики, но и всего Северо-Запада. Это уникальный зал с органом, куда могут приезжать любители музыки не только из Карелии.

Артур Парфенчиков заметил, что с учетом общего тренда на развитие туризма в Карелии в Кондопоге стоит рассматривать ситуацию и с культурным туризмом, используя этот объект.