Два новых объекта культурного наследия зарегистрировали в Карелии

Управление по охране объектов культурного наследия Карелии опубликовало приказ, по которому список обладающих культурной ценностью объектов увеличился на две единицы. Речь идет о кинотеатре «Искра» в Петрозаводске и комплексе фортификационных сооружений на острове Оборонный Сортавальского района.

Законодательство не разрешает корректировку внешнего вида объектов культурного наследия, запрещено строительство на прилегающих к ним землях.

Кинотеатр «Искра» был открыт в июле 1958 года, сегодня в здании располагается ресторан «Виноград».

На острове Оборонный во время войны 1939—1940 годов находилась береговая артиллерия, но боевых действий на Оборонном не велось. В межвоенный период финнами на Ладоге было сооружено немало различных связанных с обороной построек, но такой концентрации и разнообразия фортификационных сооружений, как на Оборонном, нет нигде. Укрепления на острове включают в себя двухъярусные подземные казематы, орудийные позиции, прорубленный в толще скалы тайный спуск к Ладоге, а также артиллерийскую вышку, сообщает Википедия.