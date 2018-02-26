В Карелии выбирают самых творческих детей

В школах и детсадах Карелии принимают работы на республиканский фестиваль художественного творчества «Люблю тебя, мой край родной». Отбор творческих номеров участников продлится до 10 марта.

Дети и подростки будут бороться за победу в номинациях «Сочинение», «Изобразительное искусство», «Фотография» и «Художественное творчество» (вокальное, театральное и хореографическое искусство, чтение стихов и прозы).

Как отметили в пресс-службе Министерства образования Карелии, дошколята и школьники во всех районах республики активно включились в работу. Лучших участников определит конкурсная комиссия до 16 марта.

Победители представят свои номера на итоговых гала-концертах.