Утверждены эскизы снежных и ледовых скульптур фестиваля «Гиперборея»

Жюри Международного конкурса снежных и ледовых скульптур «Гиперборея-2017» отобрало 35 эскизов скульптур, которые будут вырезаны из снега и льда на набережной Петрозаводска.

Утверждены эскизы десяти малых и десяти больших снежных фигур. Ледовых будет пятнадцать — на пять больше, чем в прошлом году. Как пояснил начальник управления культуры мэрии Петрозаводска Сергей Соловьев, на конкурс заявилось очень много сильных скульпторов, поэтому и принято такое решение.

На участие в «Гиперборее» в этом году было подано 50 заявок. География конкурса в 2017 году расширилась, в Петрозаводск приедут скульпторы из Краснодарского края, Свердловской и Тверской областей, а также из Финляндии и Белоруссии.

Скульпторы начнут вырезать скульптуры 15 февраля, а уже 18-го жюри выберет лучшие работы.

Председателем жюри назначен Александр Ким, петрозаводский скульптор, принимавший участие практически во всех конкурсах снежных и ледовых скульптур и не раз становившийся их победителем.