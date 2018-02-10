Ученики финно-угорской школы спели Александру Беглову на карельском языке

Александр Беглов встретился с сотрудниками и учениками финно-угорской школы имени Элиаса Леннрота в Петрозаводске. Полномочный представитель президента в СЗФО побывал в учебном учреждении в ходе рабочей поездки 10 февраля.

На входе Александра Беглова и Артура Парфенчикова встретили школьники в национальных костюмах. Они приветствовали гостей на карельском языке и также вручили им сувениры — броши в цветах карельского флага. Полпред президента России и глава Карелии посетили кабинет кружевоплетения на коклюшках, и так называемую «Карельскую горницу», где проходило занятие вокального занятие вокального ансамбля «Ластен пиири».

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— Долголетнее сотрудничество с финно-угорской школой и великолепные условия, которые здесь создаются, задают творческую атмосферу, — отметила педагог.

Юные музыканты под аккомпанемент кантеле исполнили для гостей эпическую песнь на карельском языке.

Александр Беглов и Артур Парфенчиков в финно-угорской школе в Петрозаводске. Фото: «Республика»/Николай Смирнов Александр Беглов и Артур Парфенчиков в финно-угорской школе в Петрозаводске. Фото: «Республика»/Николай Смирнов Александр Беглов и Артур Парфенчиков в финно-угорской школе в Петрозаводске. Фото: «Республика»/Николай Смирнов Александр Беглов и Артур Парфенчиков в финно-угорской школе в Петрозаводске. Фото: «Республика»/Николай Смирнов Александр Беглов и Артур Парфенчиков в финно-угорской школе в Петрозаводске. Фото: «Республика»/Николай Смирнов

Визит в школу имени Элиаса Леннрота завершился встречей с представителями национальных общественных объединений. Открывая которую, глава Карелии Артур Парфенчиков отметил, что в Карелии проживают представители боле чем 130 национальностей. Всем народам и этническим общностям гарантированы равные права на этнокультурное развитие.

Республика сегодня является лидером на северо-западе в области поддержки национальных языков, этно-журналистики, этнографии, книгоиздания, содействия сохранению и развитию культуры и языка карелов, вепсов, финнов, реализации творческих инициатив национальных общественных объединений.

Александр Беглов отметил, что приятно удивлен и школой и ее учениками.

— Настоящие трудяги, — сказал полпред президента в СЗФО. – Учить язык, даже свой родной национальный, это большой труд.

Он отметил, что национальные объединения являются носителями культуры своего народа и всячески стараются оберегать и приумножать эту культуру.

— Наша страна, Россия, отличается от многих национальных стран. Своей культурой, своими знаниями, своей историей разные народы обогащают друг друга, — сказал Александр Беглов. — Когда у человека широкий кругозор, и он знает культуру других народов, он лучше понимает, как устроен мир.

Отметим, что финно-угорская школа в Петрозаводске – это единственное на северо-западе образовательное учреждение, где изучают карельский, вепсский и финский языки с первого по одиннадцатый класс. На начало 2018 года в школе учатся 897 детей. Карельский язык изучают 63 человека, вепсский – 23, финский – 897 человек.