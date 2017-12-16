Троллейбус-музей начал курсировать по улицам Петрозаводска

Сегодня МУП «Городской транспорт» выпустило на линию уникальный троллейбус-музей, который предлагает горожанам совершить путешествие в прошлое карельской столицы. «Троллейбус истории» курсирует по маршруту №1, соединяющему Древлянку и Ключевую.

В салоне транспорта собраны архивные фотографии, рассказывающие о троллейбусном управлении с момента его создания. Во время поездки пассажиры могут посмотреть получасовой фильм о становлении предприятия — видеоматериалы предоставлены Национальным архивом Карелии.

– «Троллейбус истории» будет интересен и для молодого поколения, как познавательная акция, и для людей старшего возраста, которым поездка подарит чувство ностальгии: вполне возможно, что они найдут на фотографиях знакомые лица, считают сотрудники «Городского транспорта».

Троллейбусное управление предлагает горожанам дополнить историческую экспозицию: если у вас сохранились фотографии разных лет с изображением городских троллейбусов, сообщите по адресу: ул.Московская, д. 14, тел./факс: (8142) 59-31-71.