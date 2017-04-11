Театр кукол Карелии будет участвовать в фестивале «Золотая маска»

Сегодня артисты Театра кукол Карелии отправляются в Москву на фестиваль «Золотая маска». Спектакль «Железо» представлен в конкурсной программе Высшей российской национальной театральной премии «Золотая маска» сразу в нескольких номинациях: «Спектакль», «Работа режиссера» (Борис Константинов), «Работа художника» (Виктор Антонов) и «Работа актера» (Любовь Бирюкова и Дмитрий Будников).

Спектакль «Железо» – самый посещаемый спектакль Театра кукол Карелии в течение уже двух театральных сезонов. Его премьера состоялась 24 сентября 2015 года. Уже по итогам первого сезона весной 2016 года спектакль «Железо» получил премию правительства Карелии в области культуры искусства и литературы.

Осенью 2016 года спектакль «Железо» побывал на двух фестивалях: на восьмом международном фестивале «Петрушка Великий» в Екатеринбурге и на третьем международном фестивале «БТК-фест» в Санкт-Петербурге. В Екатеринбурге спектакль получил два специальных диплома жюри фестиваля: «За оригинальную сценарную идею» награждён автор спектакля «Железо», режиссёр Борис Константинов, а за актерский дуэт в спектакле «Железо» награждены артисты Театра кукол Карелии заслуженная артистка России Любовь Бирюкова и заслуженный артист Карелии Дмитрий Будников.

В марте этого года по итогам республиканской театральной премии «Онежская маска» спектакль «Железо» стал лучшим спектаклем сезонов 2014/2015 и 2015/2016 годов.

Само участие в конкурсной программе Высшей российской национальной театральной премии «Золотая маска» уже очень почётно. И вне зависимости от результатов конкурсного отбора премии и фестиваля «Золотая маска» впереди у спектакля «Железо» уже намечена большая фестивальная и гастрольная жизнь. Спектакль «Железо» состоится в Москве на сцене Театра кукол им. С.В. Образцова 13 апреля с 19 до 20 часов.