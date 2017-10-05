Театр из Осетии покажет в Петрозаводске две сказки с национальным колоритом

В Карелию приехали артисты из Владикавказа. В программе гастролей североосетинского детского театра две постановки: спектакль «Гусенок» для детей от двух лет и «Храбрый ягненок» для детей постарше. Актеры, занятые в спектакле, играют как в постановках театра кукол, так и в драматических спектаклях. Причем на двух языках – русском и осетинском.

— Костюмы у нас стилизованы под национальные. Это театральные костюмы, поэтому они чуть ярче, чем нужно, — рассказал на пресс-конференции художественный руководитель «Саби» Андрей Кокоев. По его словам, в Северной Осетии тесно живут друг с другом 90 национальностей, поэтому национальный колорит очень важен в искусстве республики.

Наш театр поедет с ответным визитом во Владикавказ в конце ноября 2017 года. Там планируется показать спектакли «Гуси-лебеди» и «Мойдодыр».

Когда-то во Владикавказе начинали театральную жизнь Михаил Булгаков и Евгений Вахтангов. В наше время народным артистом Южной и Северной Осетии – Алании стал Сергей Безруков. Сейчас имя артиста прославляют все детские коллективы, поскольку именно он стал развивать тему государственной поддержки детских театров и организации гастролей по стране.

Кроме того, благодаря программе «Театры – детям», созданной партией «Единая Россия» по инициативе Безрукова, Театр кукол Карелии получит 907 тысяч рублей на приобретение нового светового оборудования.

Программа «Большие гастроли для детей и молодежи» реализуется за счет государственных средств, выделенных Министерством культуры Российской Федерации по результатам поручения председателя Правительства Дмитрия Медведева. До конца 2017 года в программе примет участие больше 100 театров.