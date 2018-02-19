Сжечь зиму!

В столице Карелии отшумели два праздника подряд, в которых зима соединилась с весной. Вслед за изящной «Гипербореей» Петрозаводск проводил зиму на традиционной шумной Масленице. О Прощеном воскресенье среди ледовых и снежных скульптур – большой фоторепортаж «Республики».

Календарь на исходе зимы был благосклонен к петрозаводчанам, соскучившимся по праздникам. Так получилось, что финальный день фестиваля ледовых и снежных скульптур «Гиперборея» соседствовал с последним днем Масленицы – Прощеным воскресеньем.

И горожане, и городские власти такое стечение обстоятельств восприняли с воодушевлением и подготовились серьезно. На основное  мероприятие праздника – карнавальное шествие «Гиперборейская Масленица» — поступило 1,5 тысячи заявок.

На карнавальное шествие заявились 1 500 горожан. Фото: ИА «Республика»/Сергей Юдин
Масленица-то гиперборейская! Фото: ИА «Республика»/Сергей Юдин
Не прошли организаторы карнавального шествия и мимо главных спортивных событий страны и мира. Фото: ИА «Республика»/Сергей Юдин
Одно из последних появлений Снегурочек в этом году. Фото: ИА «Республика»/Сергей Юдин
Основные цвета праздника — цвета солнца, весны и тепла. Фото: ИА «Республика»/Сергей Юдин
Перед карнавальным шествием. Фото: ИА «Республика»/Сергей Юдин
Поздравление от мэра. Фото: ИА «Республика»/Сергей Юдин
Сборные городских школ — одни из самых громких участников праздника. Фото: ИА «Республика»/Сергей Юдин
Своим настроением с горожанами делились гости из Кондопоги. Фото: ИА «Республика»/Сергей Юдин
Лица праздника. Фото: ИА «Республика»/Сергей Юдин
Настроение — праздник. Фото: ИА «Республика»/Сергей Юдин
Настроение отличное! Фото: ИА «Республика»/Сергей Юдин
Лица праздника. Фото: ИА «Республика»/Сергей Юдин
Карнавальное шествие собрало самых веселых петрозаводчан. Фото: ИА «Республика»/Сергей Юдин
Карнавальное шествие в Петрозаводске. Фото: ИА «Республика»/Сергей Юдин
Карнавальное шествие «Гиперборейская Масленица». Фото: ИА «Республика»/Сергей Юдин
Лица праздника. Фото: ИА «Республика»/Сергей Юдин
Лица праздника. Фото: ИА «Республика»/Сергей Юдин
Лица праздника. Фото: ИА «Республика»/Сергей Юдин
К старту карнавала готовы. Фото: ИА «Республика»/Сергей Юдин
Карнавальное шествие в честь Масленицы. Фото: ИА «Республика»/Сергей Юдин
Баба-Яга. Фото: ИА «Республика»/Сергей Юдин
Веселье валило с ног. Фото: ИА «Республика»/Сергей Юдин
Внутри праздничного шествия. Фото: ИА «Республика»/Сергей Юдин
Весеннее настроение. Фото: ИА «Республика»/Сергей Юдин
Атрибутика карнавала. Фото: ИА «Республика»/Сергей Юдин
А вот и главная героиня. Фото: ИА «Республика»/Сергей Юдин
Еще одна Баба Яга. Фото: ИА «Республика»/Сергей Юдин
Символы зимы и весны пока рядом. Фото: ИА «Республика»/Сергей Юдин
Старт карнавала. Фото: ИА «Республика»/Сергей Юдин
Студенты во время шествия. Фото: ИА «Республика»/Сергей Юдин
Участники шествия поднимали настроение себе и окружающим, как могли. Фото: ИА «Республика»/Сергей Юдин
Шествие «Гиперборейская Масленица». Фото: ИА «Республика»/Сергей Юдин
Шествие по центру города. Фото: ИА «Республика»/Сергей Юдин
Хлеб, соль и баранки. Фото: ИА «Республика»/Сергей Юдин
Широкая Масленица. Фото: ИА «Республика»/Сергей Юдин

Пока веселая кавалькада шествовала по историческому центру Петрозаводска, оставшиеся на площади у мэрии люди ждали финального события праздника – сожжения Масленицы. Чучело, олицетворяющее зиму, сгорело быстро, оставив горожанам хорошее настроение и надежду на скорейшее наступление весны.

Вид города со стороны озера. Фото: ИА «Республика»/Сергей Юдин
Пока город провожал Масленицу спортсмены тренировок не бросали. Фото: ИА «Республика»/Сергей Юдин
Пикник прямо на льду Онего. Фото: ИА «Республика»/Сергей Юдин
Сожжение чучела Масленицы. Фото: ИА «Республика»/Сергей Юдин
У главной сцены праздника. Фото: ИА «Республика»/Сергей Юдин
Прощание с чучелом зимы. Фото: ИА «Республика»/Сергей Юдин
Остатки зимы в Петрозаводске. Фото: ИА «Республика»/Сергей Юдин

 

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Александр Батов
Александр Батов
Специальный корреспондент информагентства «Республика»
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