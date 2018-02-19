Сжечь зиму!

Календарь на исходе зимы был благосклонен к петрозаводчанам, соскучившимся по праздникам. Так получилось, что финальный день фестиваля ледовых и снежных скульптур «Гиперборея» соседствовал с последним днем Масленицы – Прощеным воскресеньем.

И горожане, и городские власти такое стечение обстоятельств восприняли с воодушевлением и подготовились серьезно. На основное мероприятие праздника – карнавальное шествие «Гиперборейская Масленица» — поступило 1,5 тысячи заявок.

На карнавальное шествие заявились 1 500 горожан. Фото: ИА «Республика»/Сергей Юдин Масленица-то гиперборейская! Фото: ИА «Республика»/Сергей Юдин Не прошли организаторы карнавального шествия и мимо главных спортивных событий страны и мира. Фото: ИА «Республика»/Сергей Юдин Одно из последних появлений Снегурочек в этом году. Фото: ИА «Республика»/Сергей Юдин Основные цвета праздника — цвета солнца, весны и тепла. Фото: ИА «Республика»/Сергей Юдин Перед карнавальным шествием. Фото: ИА «Республика»/Сергей Юдин Поздравление от мэра. Фото: ИА «Республика»/Сергей Юдин Сборные городских школ — одни из самых громких участников праздника. Фото: ИА «Республика»/Сергей Юдин Своим настроением с горожанами делились гости из Кондопоги. Фото: ИА «Республика»/Сергей Юдин Лица праздника. Фото: ИА «Республика»/Сергей Юдин Настроение — праздник. Фото: ИА «Республика»/Сергей Юдин Настроение отличное! Фото: ИА «Республика»/Сергей Юдин Лица праздника. Фото: ИА «Республика»/Сергей Юдин Карнавальное шествие собрало самых веселых петрозаводчан. Фото: ИА «Республика»/Сергей Юдин Карнавальное шествие в Петрозаводске. Фото: ИА «Республика»/Сергей Юдин Карнавальное шествие «Гиперборейская Масленица». Фото: ИА «Республика»/Сергей Юдин Лица праздника. Фото: ИА «Республика»/Сергей Юдин Лица праздника. Фото: ИА «Республика»/Сергей Юдин Лица праздника. Фото: ИА «Республика»/Сергей Юдин К старту карнавала готовы. Фото: ИА «Республика»/Сергей Юдин Карнавальное шествие в честь Масленицы. Фото: ИА «Республика»/Сергей Юдин Баба-Яга. Фото: ИА «Республика»/Сергей Юдин Веселье валило с ног. Фото: ИА «Республика»/Сергей Юдин Внутри праздничного шествия. Фото: ИА «Республика»/Сергей Юдин Весеннее настроение. Фото: ИА «Республика»/Сергей Юдин Атрибутика карнавала. Фото: ИА «Республика»/Сергей Юдин А вот и главная героиня. Фото: ИА «Республика»/Сергей Юдин Еще одна Баба Яга. Фото: ИА «Республика»/Сергей Юдин Символы зимы и весны пока рядом. Фото: ИА «Республика»/Сергей Юдин Старт карнавала. Фото: ИА «Республика»/Сергей Юдин Студенты во время шествия. Фото: ИА «Республика»/Сергей Юдин Участники шествия поднимали настроение себе и окружающим, как могли. Фото: ИА «Республика»/Сергей Юдин Шествие «Гиперборейская Масленица». Фото: ИА «Республика»/Сергей Юдин Шествие по центру города. Фото: ИА «Республика»/Сергей Юдин Хлеб, соль и баранки. Фото: ИА «Республика»/Сергей Юдин Широкая Масленица. Фото: ИА «Республика»/Сергей Юдин

Пока веселая кавалькада шествовала по историческому центру Петрозаводска, оставшиеся на площади у мэрии люди ждали финального события праздника – сожжения Масленицы. Чучело, олицетворяющее зиму, сгорело быстро, оставив горожанам хорошее настроение и надежду на скорейшее наступление весны.