Сжечь зиму!

Календарь на исходе зимы был благосклонен к петрозаводчанам, соскучившимся по праздникам. Так получилось, что финальный день фестиваля ледовых и снежных скульптур «Гиперборея» соседствовал с последним днем Масленицы – Прощеным воскресеньем.
И горожане, и городские власти такое стечение обстоятельств восприняли с воодушевлением и подготовились серьезно. На основное мероприятие праздника – карнавальное шествие «Гиперборейская Масленица» — поступило 1,5 тысячи заявок.
Пока веселая кавалькада шествовала по историческому центру Петрозаводска, оставшиеся на площади у мэрии люди ждали финального события праздника – сожжения Масленицы. Чучело, олицетворяющее зиму, сгорело быстро, оставив горожанам хорошее настроение и надежду на скорейшее наступление весны.