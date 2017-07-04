Старообрядцы в Соломенном

Место будущего старообрядческого храма осветили в Соломенном. Для этого в Карелию приехал глава Русской православной старообрядческой церкви митрополит Корнилий.

Храм планируют построить на фундаменте бывшего детского сада. По словам митрополита Корнилия, на первом этапе построят дом, где разместиться воскресная школа и духовно-просветительский центр. Здесь верующие будут собираться для общих молитв, будут проводить концерты духовной музыки, выставки, конференции и лекции.

По словам председателя старообрядческой общины Петрозаводска Ольги Малкиной, церковь будет рассчитана на 100 человек. Она также рассказала, что место для храма выбрано не случайно. Основатель лесозавода на берегу Логмозера в Соломенном — купец Громов — придерживался старообрядческой веры.

Митрополит Корнилий отметил помощь карельских властей в вопросе оформления земельного участка. Его оформили за год. Как рассказал глава старообрядческой церкви, 2017 год — знаковый в жизни старообрядческой церкви. 350 лет назад, 1666-1667 годах, произошел раскол, породивший две конфессии в русской православной церкви.

— Почти все эти столетия старообрядцы подвергались гонениям за то, что они просто хотели молиться так, как молились их предки, — рассказал митрополит на встрече с Артуром Парфенчиковым.

Сейчас ситуация изменилась. Старообрядческие общины поддерживают на самом высоком уровне. В частности, к 2020 году, когда будут отмечать 400-летие со дня рождения протопопа Аввакума, планируется ряд мероприятий, связанных с его именем. Митрополит Корнилий предложил Артуру Парфенчикову уделить внимание личности известного мыслителя XVII века и в рамках подготовки к 100-летию республики.

— Протопоп Аввакум – это значимая фигура русской истории. Это величайший философ, писатель, мыслитель средневековой России, — заявил врио главы Карелии. — Кроме того, и современные представители старообрядческой общины показывают пример трудолюбия. Когда приезжаешь в старообрядческую деревню – душа радуется: какой порядок, как хорошо все устроено, как люди. В обывательском понимании, старообрядцы – это что-то такое архаичное. Но на самом деле, это люди, склонные к познанию, к самосовершенствованию. Они отличаются чистотой души и быта.