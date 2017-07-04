Старообрядцы в Соломенном

В Соломенном на фундаменте старого детского сада собираются построить церковь. Здесь появится духовно-просветительский центр старообрядческой общины. Что нового могут принести в Карелию старообрядцы? Об этом говорили митрополит Корнилий и Артур Парфенчиков.

Место будущего старообрядческого храма осветили в Соломенном. Для этого в Карелию приехал глава Русской православной старообрядческой церкви митрополит Корнилий.

Храм планируют построить на фундаменте бывшего детского сада. По словам митрополита Корнилия, на первом этапе построят дом, где разместиться воскресная школа и духовно-просветительский центр. Здесь верующие будут собираться для общих молитв, будут проводить концерты духовной музыки, выставки, конференции и лекции.

Митрополит Корнилий в Петрозаводске

Председатель старообрядческой общины Петрозаводска Ольга Малкина. Фото: «Республика»/Николай Смирнов

По словам председателя  старообрядческой общины Петрозаводска Ольги Малкиной, церковь будет рассчитана на 100 человек. Она также рассказала, что место для храма выбрано не случайно. Основатель лесозавода на берегу Логмозера в Соломенном — купец Громов — придерживался старообрядческой веры.

Митрополит Корнилий отметил помощь карельских властей в вопросе оформления земельного участка. Его оформили за год.  Как рассказал глава старообрядческой церкви, 2017 год — знаковый в жизни старообрядческой церкви. 350 лет назад, 1666-1667 годах, произошел раскол, породивший две конфессии в русской православной церкви.

Митрополит Корнилий в Петрозаводске

Артур Парфенчиков и митрополит Корнилий. Фото: «Республика»/Николай Смирнов

— Почти все эти столетия старообрядцы подвергались гонениям за то, что они просто хотели молиться так, как молились их предки, — рассказал митрополит на встрече с  Артуром Парфенчиковым.

Сейчас ситуация изменилась. Старообрядческие общины поддерживают на самом высоком уровне. В частности, к 2020 году, когда будут отмечать 400-летие со дня рождения протопопа Аввакума, планируется ряд мероприятий, связанных с его именем. Митрополит Корнилий предложил Артуру Парфенчикову уделить внимание личности известного мыслителя XVII века и в рамках подготовки к 100-летию республики.

— Протопоп Аввакум – это значимая фигура русской истории. Это величайший философ, писатель, мыслитель средневековой России, — заявил врио главы Карелии. — Кроме того, и современные представители старообрядческой общины показывают пример трудолюбия. Когда приезжаешь в старообрядческую деревню – душа радуется: какой порядок, как хорошо все устроено, как люди. В обывательском понимании, старообрядцы – это что-то такое архаичное. Но на самом деле, это люди, склонные к познанию, к самосовершенствованию.  Они отличаются чистотой души и быта.

Митрополит Корнилий в Петрозаводске

Михаил Гольденберг провел для гостей экскурсию и рассказал об старообрядческий экспонатах в Национальном музее. Фото: «Республика»/Николай Смирнов

Фото: «Республика»/Николай Смирнов
Фото: «Республика»/Николай Смирнов
Митрополит Корнилий. Фото: «Республика»/Николай Смирнов
Фото: «Республика»/Николай Смирнов
Фото: «Республика»/Николай Смирнов
Фото: «Республика»/Николай Смирнов
Фото: «Республика»/Николай Смирнов

 

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Анастасия Залазаева
Анастасия Залазаева
Журналист «Республики»
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