«Снежная королева» и «Волчонок Забивака» победили в конкурсе снежных скульптур в Петрозаводске

В Петрозаводске подвели итоги конкурса снежных фигур «Зимние сказки Гипербореи», в котором принимали участие коллективы школ и детских садов. Жюри оценило около 150 работ, сделанных воспитанниками 56 образовательных учреждений, сообщает пресс-служба горадминистрации.
Самыми популярными персонажами в этом году стали осьминоги разных форм и размеров, а также символы 2018 года – собаки.
Победители в категории «Дошкольные учреждения»:
— 1-е место – МОУ «Лицей № 1» (дошкольный уровень), группа «Рыбки» – работа «Тихое счастье»;
— 1-е место – МОУ «Лицей № 1» (дошкольный уровень), группа «Морские ракушки» – работа «На дне морском»;
— 2-е место – МДОУ «Детский сад № 100 «Сосенка», группа «Рыбки» – работа «Кубики»;
— 3-е место – МДОУ «Детский сад № 120», группа «Птички» – работа «Снежная королева».
Победители в категории «Общеобразовательные учреждения»:
— 1-е место – МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12», команда «Фанаты» – работа «Волчонок Забивака – символ чемпиона мира по футболу-2018»;
— 2-е место – МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 27 с углубленным изучением отдельных предметов», команда 1В класса – работа «Вяйнямейнен»;
— Специальный приз Петрозаводского городского Совета – МОУ «Средняя школа № 14», команда «Гиперборейцы» – работа «Листая страницы».
Награждать победителей будут 17 февраля в 13:15 на центральной площадке фестиваля «Гиперборея» в створе проспекта Ленина.