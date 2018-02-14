«Снежная королева» и «Волчонок Забивака» победили в конкурсе снежных скульптур в Петрозаводске

В Петрозаводске подвели итоги конкурса снежных фигур «Зимние сказки Гипербореи», в котором принимали участие коллективы школ и детских садов. Жюри оценило около 150 работ, сделанных воспитанниками 56 образовательных учреждений, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Самыми популярными персонажами в этом году стали осьминоги разных форм и размеров, а также символы 2018 года – собаки.

Победители конкурса снежных фигур «Зимние сказки Гипербореи». Фото: пресс-служба мэрии Петрозаводска. Победители конкурса снежных фигур «Зимние сказки Гипербореи». Фото: пресс-служба мэрии Петрозаводска. Победители конкурса снежных фигур «Зимние сказки Гипербореи». Фото: пресс-служба мэрии Петрозаводска. Победители конкурса снежных фигур «Зимние сказки Гипербореи». Фото: пресс-служба мэрии Петрозаводска. Победители конкурса снежных фигур «Зимние сказки Гипербореи». Фото: пресс-служба мэрии Петрозаводска. Победители конкурса снежных фигур «Зимние сказки Гипербореи». Фото: пресс-служба мэрии Петрозаводска.

Победители в категории «Дошкольные учреждения»: — 1-е место – МОУ «Лицей № 1» (дошкольный уровень), группа «Рыбки» – работа «Тихое счастье»; — 1-е место – МОУ «Лицей № 1» (дошкольный уровень), группа «Морские ракушки» – работа «На дне морском»; — 2-е место – МДОУ «Детский сад № 100 «Сосенка», группа «Рыбки» – работа «Кубики»; — 3-е место – МДОУ «Детский сад № 120», группа «Птички» – работа «Снежная королева». Победители в категории «Общеобразовательные учреждения»: — 1-е место – МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12», команда «Фанаты» – работа «Волчонок Забивака – символ чемпиона мира по футболу-2018»; — 2-е место – МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 27 с углубленным изучением отдельных предметов», команда 1В класса – работа «Вяйнямейнен»; — Специальный приз Петрозаводского городского Совета – МОУ «Средняя школа № 14», команда «Гиперборейцы» – работа «Листая страницы».

Награждать победителей будут 17 февраля в 13:15 на центральной площадке фестиваля «Гиперборея» в створе проспекта Ленина.