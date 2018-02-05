Снеговиков-волонтеров и снеговиков-киногероев слепят на фестивале «Гиперборея»

17 февраля в рамках зимнего фестиваля «Гиперборея» пройдет традиционный конкурс SnegCom.ru. В нем могут принять участие горожане любого возраста, состав команды – три человека, сообщает пресс-служба мэрии Петрозаводска.
Участникам предложат поработать в одной из номинаций:
— влюбленный снеговик
— спортивный снеговик (оформление и поза должны соответствовать любому виду спорта)
— народный снеговик (особенности национальной культуры)
— масленичный снеговик (особенности празднования Масленицы)
— снеговик-киногерой (образ артиста или киногероя)
— снеговик-волонтёр (особая номинация, так как 2018 год объявлен годом добровольца и волонтера)
— неформальный снеговик.
Отдельный приз от Петровской школы получат создатели «Семейного снеговика» — за лучшую фигуру, созданную семейной командой вне зависимости от номинации.
Снеговик должен иметь классическую форму: три снежных кома, поставленных один на другой. Всё остальное (выражение лица, головной убор, метла или другие атрибуты) предоставляется творческой фантазии авторов. Все необходимые для своего снеговика нужно принести с собой.
Регистрация участников начнется в 10:00, лепить снеговиков команды будут до полудня. До двух часов работы будет оценивать жюри, после чего пройдет церемония награждения победителей.