Снеговиков-волонтеров и снеговиков-киногероев слепят на фестивале «Гиперборея»

17 февраля в рамках зимнего фестиваля «Гиперборея» пройдет традиционный конкурс SnegCom.ru. В нем могут принять участие горожане любого возраста, состав команды – три человека, сообщает пресс-служба мэрии Петрозаводска.

Участникам предложат поработать в одной из номинаций: — влюбленный снеговик — спортивный снеговик (оформление и поза должны соответствовать любому виду спорта) — народный снеговик (особенности национальной культуры) — масленичный снеговик (особенности празднования Масленицы) — снеговик-киногерой (образ артиста или киногероя) — снеговик-волонтёр (особая номинация, так как 2018 год объявлен годом добровольца и волонтера) — неформальный снеговик.

Отдельный приз от Петровской школы получат создатели «Семейного снеговика» — за лучшую фигуру, созданную семейной командой вне зависимости от номинации.

Снеговик должен иметь классическую форму: три снежных кома, поставленных один на другой. Всё остальное (выражение лица, головной убор, метла или другие атрибуты) предоставляется творческой фантазии авторов. Все необходимые для своего снеговика нужно принести с собой.

Регистрация участников начнется в 10:00, лепить снеговиков команды будут до полудня. До двух часов работы будет оценивать жюри, после чего пройдет церемония награждения победителей.