Школьник из Петрозаводска прошел слепое прослушивание в шоу «Голос. Дети»

7 марта на Первом канале вышел в эфир очередной выпуск шоу «Голос. Дети – 5». В слепом прослушивании участвовал 14-летний Вадим Якушев из Петрозаводска.

Юноша исполнил песню Led Zeppelin под названием Whole Lotta Love, чем изрядно удивил наставников. Они поинтересовались, давно ли мальчик слушает такую музыку и что по этому поводу думают родители. Вадим ответил, что его мама «тащится от этой песни», а сам он очень разносторонний и поет не только рок, но и лирику, и джаз.

Вадим Якушев попал в команду Валерия Меладзе и будет участвовать в следующих этапах шоу.