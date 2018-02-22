Школа в Гирвасе получила имя Героя СССР Алексея Афанасьева

Накануне Дня защитника Отечества Гирвасская школа в Кондопожском районе Карелии присоединилась к проекту ОНФ «Имя героя — школе». Ей присвоено имя Героя Советского Союза Алексея Афанасьева.

Активисты Народного фронта приняли участие в уроке мужества для учащихся сельской школы.

«Символично, что накануне 23 февраля, когда чествуем всех защитников Отечества, на родине офицера-танкиста Алексея Николаевича Афанасьева вспоминают его боевой путь, его подвиги, которые чуть не стоили ему жизни. Героями не рождаются, ими становятся. Наши дети должны знать историю своей малой родины, ее земляков. Поэтому важно рассказывать школьникам, начиная с младших классов, о людях, которые ковали победу во время Великой Ответственной войны, о героях-интернационалистах. И важно, что перед школьниками выступил сын Героя Советского Союза Владимир Алексеевич Афанасьев. Ребята из первых уст узнали о герое школы», — сказала сопредседатель регионального штаба ОНФ в Карелии Анна Лопаткина.

Алексей Афанасьев родился в Кондопожском районе, после начала войны сражался на Ленинградском фронте, участвовал в строительстве «Дороги жизни», окончил танковое училище и в 1944 году стал командиром танка 58-й гвардейской танковой бригады.

23 июля 1944 года его танк первым ворвался в центр Люблина в Польше, огнем и гусеницами уничтожил большое количество боевой техники и живой силы врага, рассеял колонну противника, потом захватил мост и удерживал его до подхода основных сил. В конце боя Афанасьева выбросило из горящего танка взрывной волной. Обожженного и контуженного, его подобрали местные жители.

Представляя Афанасьева к награде, командование считало его погибшим, но он смог вернуться в строй и дошел до Берлина.