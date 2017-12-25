Семнадцатые молодежные Дельфийские игры России стартуют в апреле

С 20 по 25 апреля 2018 года в Приморском крае пройдут XVII молодежные Дельфийские игры России. В программу соревнований войдет 30 номинаций общероссийских конкурсов: народное, академическое, сольное и ансамблевое пение; театр; современный, народный и классический танец; цирковое, кулинарное и парикмахерское искусство; дизайн одежды; тележурналистика; фотография и другие.

Карелия традиционно принимает активное участие в Дельфийских играх. В регионе проводят отборочные состязания, уделяют внимание поддержке лауреатов соревнований, оказывают содействие в организации их гастролей. Карелия входит в первую двадцатку Дельфийского рейтинга субъектов России. Кроме того, прорабатывается вопрос о проведении первых финно-угорских Дельфийских игр.

В деятельности Международного Дельфийского комитета, штаб-квартира которого находится в Москве, принимают участие 115 стран. В 2018 году в Словакии пройдут II Европейские молодежные Дельфийские игры.