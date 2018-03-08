С первым праздником весны!

— Девочки, пожалуйста, проходите к столу!

— Надя, иди сюда, я тебе место заняла!

— А чайник уже поставили греться?

В столовой школы №7 в Соломенном царит оживление и легкая суета: вот-вот начнется праздничный вечер в честь Международного женского дня. Главные героини праздника – нарядные дамы – радостно приветствуют друг друга и обмениваются новостями, пока идут последние приготовления.

Чаепитие накануне 8 марта для ветеранов Соломенного устраивают каждый год. Его организуют местное отделение Городского дома культуры и руководство школы. Такие праздники обычно собирают много народу, говорит руководитель сектора культурно-досуговой работы в Соломенном Зинаида Афонина.

— У нас в микрорайоне очень много ветеранов бывшего Петрозаводского лесопильно-мебельного комбината, ветераны войны тоже есть, правда, их всего три человека осталось. Очень много детей войны здесь живет и ветеранов труда.

И если для молодежи в Соломенном есть всевозможные центры и подростковые клубы, то старшее поколение культурно-общественной жизнью охвачено не так хорошо. Поэтому Городской дом культуры и старается ко всем праздникам привлекать ветеранов: чтобы у пожилых людей была возможность общаться, чтобы они не чувствовали себя одинокими.

Праздник начался с официальной части. Первым делом на сцену вышла депутат Госдумы Валентина Пивненко, которая поздравила дам в зале с праздником весны и пожелала им счастья, здоровья и благополучия.

— Еще хочу вам передать самые добрые пожелания от моей коллеги по Государственной Думе Валентины Терешковой. Она просила поздравить вас с 8 марта, пожелать быть всегда в строю, всегда молодыми и такими же энергичными. Еще она собирается приехать в Петрозаводск, ее жизнь и судьба тоже отчасти связаны с Карелией: ее отец воевал здесь в Финскую войну и погиб под Питкярантой, тут его могила.

Валентина Пивненко поделилась хорошими новостями из районов Карелии: рассказала о создании Музея Карельского фронта в Беломорске, о программе «Комфортная городская среда», благодаря которой многие города республики станут красивее и удобней для жизни. Депутат Госдумы также отметила роль ветеранских организаций.

— Работа ветеранских организаций имеет прямое отношение к молодежи и детям, — сказала Валентина Пивненко. – Это наше будущее, на которое мы надеемся, которое должно знать историю, знать и уважать тех людей, которые ее создавали. А Соломенное богато историей, традициями и своим трудом.

Собравшихся поздравил также председатель Совета ветеранов Петрозаводска Алексей Яблоков. Он пожелал дамам счастья, здоровья и поменьше седых волос. — Ну а если седина и появится, ее можно легко закрасить и оставаться такими же красивыми, — отметил Яблоков.

Завершился вечер концертом, в котором поучаствовали ансамбль «Маюри», хор ветеранов «Надежда», хор русской песни «Родные напевы» и другие творческие коллективы.