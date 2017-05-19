С Богом! И Вяйнямейненом…

Фестиваль «Пасхальные звоны» на этот раз для зрителей стал путешествием в глубину веков. Зрителям открывались страницы истории православия начиная от крещения карел до современности. Мини-лекции историков сочетались с выступлениями известных карельских музыкантов, академических хоров и солистов.

О симбиозе дохристианских и христианских верований в Карелии рассказал старший научный сотрудник сектора этнологии Института языка, литературы и истории КНЦ РАН Алексей Конкка. Народное православие сформировалось из языческих верований, старообрядчества и собственно самих православных обрядов. В итоге в обрядовых рощах, которые существовали еще в дохристианские времена, сохранялись культовые деревья карсикко, но уже с христианской символикой: вырезанными на стволе крестами и закрепленными иконами.

Даже в XIX веке карелы обращались за небесной помощью не только к Деве Марии и Христу, но и к языческим персонажам: Илмаринену, Вяйнямейнену и даже громовержцу Укко. Многие языческие обряды сохранились и спустя 500 лет после крещения. Так, традиционное для карел гадание на сите пришло из глубокой древности. В него добавились лишь христианские символы, но сам принцип остался неизменным.

Об особенностях карельских икон зрителям рассказал историк Максим Пулькин. Большое влияние на стиль северных икон оказывали не только сложившиеся местные обычаи, но и школа иконописи Новгорода. В итоге зачастую власти вынуждены были действовать жестко, и некоторые иконы, которые не соответствовали каноническому стилю, конфисковывали, а иконы, которые соответствовали церковному представлению, продавали по относительно низким ценам, чтобы их покупали чаще.





Михаил Пулькин кандидат исторических наук, старший научный сотрудник КНЦ РАН



Карельские народные представления об иконах отличались своеобразием: «Карелы, молясь на иконы, обращались не только к Богу и святым, но и к своим покойным предкам».

С течением времени ситуация менялась, причем не всегда в лучшую сторону. В распространении икон стремительно усиливались коммерческие тенденции. Святые образа стали объектом торговли наряду с потребительскими товарами, что сразу же ощутимо отразилось на качестве их исполнения. Составители документов того времени обращали внимание консистории на нелепые фрагменты икон: «пишут благоразумного разбойника в широких русских панталонах», «крещающегося Спасителя пишут совершенно нагим».

Иконы в Олонецкой губернии. Материалы из презентации Максима Пулькина Иконы в Олонецкой губернии. Материалы из презентации Максима Пулькина Иконы в Олонецкой губернии. Материалы из презентации Максима Пулькина

[/efspanelДошло до того, что в середине XIX века в Олонецкой губернии действовала целая артель иконописцев, которые нигде не обучались и писали иконы без малейшей оглядки на каноны. Тем не менее к иконам у карел было особое почитание. Ни одну избу себе нельзя было представить без святых образов, а сами жители Олонецкой губернии считались людьми глубоко верующими, гармонично сочетавшими традиционный жизненный уклад с верой, что в конечно счете сделало Север особым местом не только для старообрядцев, но и для сторонников главенствующей церкви.