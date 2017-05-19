С Богом! И Вяйнямейненом…

Почему православные Карелии молились мифологическому старцу, а на иконах появлялись святые в шароварах? Ответы давали на православном фестивале «Пасхальные звоны», который прошел в 10-й раз в Петрозаводске.

Фестиваль «Пасхальные звоны» на этот раз для зрителей стал путешествием в глубину веков. Зрителям открывались страницы истории православия начиная от крещения карел до современности. Мини-лекции историков сочетались с выступлениями известных карельских музыкантов, академических хоров и солистов.

 

О симбиозе дохристианских и христианских верований в Карелии рассказал старший научный сотрудник сектора этнологии Института языка, литературы и истории КНЦ РАН Алексей Конкка. Народное православие сформировалось из языческих верований, старообрядчества и собственно самих православных обрядов. В итоге в обрядовых рощах, которые существовали еще в дохристианские времена, сохранялись культовые деревья карсикко, но уже с христианской символикой: вырезанными на стволе крестами и закрепленными иконами.

Конкка Православный фестиваль. Фото: Леонид Николаев

Алексей Конкка. Фото: Леонид Николаев

Даже в XIX веке карелы обращались за небесной помощью не только к Деве Марии и Христу, но и к языческим персонажам: Илмаринену, Вяйнямейнену и даже громовержцу Укко. Многие языческие обряды сохранились и спустя 500 лет после крещения. Так, традиционное для карел гадание на сите пришло из глубокой древности. В него добавились лишь христианские символы, но сам принцип остался неизменным.

Почитание икон в Олонецкой губернии. Материал из презентации Максима Пулькина

Почитание икон в Олонецкой губернии. Материал из презентации Максима Пулькина

Об особенностях карельских икон зрителям рассказал историк Максим Пулькин. Большое влияние на стиль северных икон оказывали не только сложившиеся местные обычаи, но и школа иконописи Новгорода. В итоге зачастую власти вынуждены были действовать жестко, и некоторые иконы, которые не соответствовали каноническому стилю, конфисковывали, а иконы, которые соответствовали церковному представлению, продавали по относительно низким ценам, чтобы их покупали чаще.



Православный фестиваль. Фото: Леонид Николаев
Михаил Пулькин кандидат исторических наук, старший научный сотрудник КНЦ РАН


Карельские народные представления об иконах отличались своеобразием: «Карелы, молясь на иконы, обращались не только к Богу и святым, но и к своим покойным предкам».

С течением времени ситуация менялась, причем не всегда в лучшую сторону. В распространении икон стремительно усиливались коммерческие тенденции. Святые образа стали объектом торговли наряду с потребительскими товарами, что сразу же ощутимо отразилось на качестве их исполнения. Составители документов того времени обращали внимание консистории на нелепые фрагменты икон: «пишут благоразумного разбойника в широких русских панталонах», «крещающегося Спасителя пишут совершенно нагим».


[/efspanelДошло до того, что в середине XIX века в Олонецкой губернии действовала целая артель иконописцев, которые нигде не обучались и писали иконы без малейшей оглядки на каноны. Тем не менее к иконам у карел было особое почитание. Ни одну избу себе нельзя было представить без святых образов, а сами жители Олонецкой губернии считались людьми глубоко верующими, гармонично сочетавшими традиционный жизненный уклад с верой, что в конечно счете сделало Север особым местом не только для старообрядцев, но и для сторонников главенствующей церкви.

Иконы в Олонецкой губернии. Материалы из презентации Максима Пулькина
Иконы в Олонецкой губернии. Материалы из презентации Максима Пулькина
Иконы в Олонецкой губернии. Материалы из презентации Максима Пулькина

 

Культура   /   ,
Максим Алиев
Максим Алиев
Журналист
История подвиги: Петрозаводск изначальный
  • Evgeny Baryshev

    Крайне неудачный материал. А если называть вещи своими именами, то просто халтура.

  • Evgeny Baryshev

    Замечание конечно же не касается фотографий и видео. Здесь все безукоризненно. Как всегда.