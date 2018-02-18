Ректор ПетрГУ Анатолий Воронин принял участие в праздничном шествии

Одним из участников гиперборейского и масленичного шествия в Петрозаводске стал ректор ПетрГУ Анатолий Воронин.

— Это удивительно, когда совпадают два праздника — Гиперборея и последний день Масленицы. Это дает возможность, прежде всего приобщить к народным традициям детей. Слава Богу, хорошая погода, множество мероприятий и мы видим большое количество семей с детьми. Сам принял участие в великолепном шествии, так что для меня праздник удался!, — рассказал он.

Напомним, в традиционном шествии, которое в этом году совпало с Масленицей, приняли участие несколько сотен горожан. Масленичные гуляния в течение всего дня продолжатся на набережной Петрозаводска. Центром их станет Советская площадь возле памятника Куусениину. В 15 часов там по традиции сожгут чучело Масленицы, а пока все желающие могут угоститься блинами и принять участие в различных конкурсах.