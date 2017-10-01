Житель США стал красноармейцем в реконструкторском бою в Петрозаводске

Военно-историческая реконструкция прошла на окраине Петрозаводска, вблизи аэродрома «Пески» 1 октября. Событие приурочили к 73-ей годовщине освобождения Карелии от фашистских захватчиков, которую в республике отмечали накануне.

По словам председателя клуба любителей военной истории «Стягъ» Юрия Москалева, в реконструкции приняли участие более 100 человек из Сант-Петербурга, Мурманска, Петрозаводска и Сортавалы.

— В нашей реконструкции в форме красноармейца принимал участие и гражданин США. Он сюда приехал специально для этого, — отметил Юрий Москалев.

Среди нескольких сотен зрителей было много детей, а также воспитанники петрозаводского Президентского кадетского училища. В числе реконструкторов тоже есть дети — от 14 лет.

Несмотря на то, что на месте сегодняшней реконструкции реальных военных действий не проходило, место выбрали не случайно. По воспоминаниям ветеранов, здесь находился один из промежуточных пунктов управления обороной Петрозаводска. Отсюда нарком внутренних дел Михаил Баскаков, когда финны фактически были на окраинах города, координировал уничтожение важных объектов. Отсюда отправляли машины со взрывчаткой и саперов.

— Реокнструкция прошла благодаря субсидии федерального агентства «Росмолодежь», которую получила Региональная общественная организация «Эпоха» из Санкт-Петербурга, — рассказал Юрий Москалев. — По фотографиям времен Великой отечественной войны мы подготовили здесь линию обороны. Надеемся, что республиканские и городские власти помогут нам сохранить ее. Мы эту линию планируем и дальше расширять и обустраивать, чтобы можно было здесь проводить экскурсии для детей и подростков.

Председатель клуба «Стягъ» поблагодарил Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Карелии, республиканские управления МЧС и МВД, а также спонсоров за помощь в подготовке реконструкции.