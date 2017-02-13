Пять домов в Петрозаводске станут объектами культурного наследия

Министерство культуры Карелии выявило новые объекты культурного наследия в Петрозаводске. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в ближайшее время соответствующий статус получат пять домов, расположенных в центре города.

В число выявленных объектов вошли четыре здания, образующие ансамбль жилых домов военного ведомства (Гоголя, 30; Анохина, 8; Анохина, 12; Горького, 15), и жилой дом комсостава на улице Гоголя, 22. Подробнее о зданиях можно почитать здесь.

Обоснование историко-архитектурной ценности объектов выполнила архитектор Елена Ициксон. В ближайшее время здания включат в Единый государственный реестр объектов культурного наследия.