Прощеное воскресенье в Петрозаводске началось с «Гиперборейской Масленицы»

Сегодня столица Карелии прощается с зимой. В этом году так совпало, что последний день Масленицы, Прощеное воскресенье, Петрозаводск отмечает сразу после финального дня «Гипербореи». По словам руководителя управления культуры мэрии города Сергея Соловьева, это дало празднику дополнительные эмоции и гиперборейский дух.

Масленичное шествие в Петрозаводске. Фото: ИА «Республика»/Сергей Юдин Масленичное шествие в Петрозаводске. Фото: ИА «Республика»/Сергей Юдин Масленичное шествие в Петрозаводске. Фото: ИА «Республика»/Сергей Юдин Масленичное шествие в Петрозаводске. Фото: ИА «Республика»/Сергей Юдин Масленичное шествие в Петрозаводске. Фото: ИА «Республика»/Сергей Юдин Масленичное шествие в Петрозаводске. Фото: ИА «Республика»/Сергей Юдин Масленичное шествие в Петрозаводске. Фото: ИА «Республика»/Сергей Юдин Масленичное шествие в Петрозаводске. Фото: ИА «Республика»/Сергей Юдин Масленичное шествие в Петрозаводске. Фото: ИА «Республика»/Сергей Юдин

— Дух нашего зимнего фестиваля мы сохранили, да. Посмотрите на наше шествие. Тематика Гипербореи присутствует, но все-таки преобладают желтые цвета, символ солнца, наступающей весны.

По словам Сергея Соловьева, второй раз эти два праздника за последние годы оказываются рядом в календаре. Прощеное воскресение в карельской столице началось с костюмированного шествия, в котором заявились 1,5 тысячи участников. Приехали гости из Кондопоги. Столицу Карелии, в основном, представили городские образовательные и культурные учреждения. Шествие проследовало от площади Кирова через проспект Карла Маркса и улицу Энгельса до проспекта Ленина и вниз до мэрии города.

— Настроение отличное! Будем сегодня блины печь, зиму провожать, весну встречать. А еще и прощения просить, — заявили нам Елена и Рита, ученицы восьмой школы.

— У меня в руках солнышко — символ весны, солнца, тепла. Настроение замечательное. Шествие наше город встретил чудесно: все аплодировали, подпевали и присоединялись к нам, — рассказала Виктория Соколова, представитель карельского центра детско-юношеского туризма.

— Праздник прекрасный! Почаще бы так городские праздники совпадали, очень весело, нарядно. К весне. Мы и вчера на «Гиперборее» были, — сообщили Нина Макухина и Эльвира Брод.

Праздник продолжится и после обеда на нескольких площадках в центре города и в районах. Например, в Соломенном и на Древлянке. А традиционное чучело Масленицы сожгут в 15:00. С программой праздника можно познакомиться на нашем сайте.