Прием заявок от скульпторов на «Гиперборею» стартовал в Петрозаводске

Мэрия Петрозаводска начала принимать заявки на конкурс снежных и ледовых скульптур «Гипербореи». Фестиваль стартует 13 февраля.

Чтобы стать участником конкурса снежных и ледовых скульптур, необходимо подать заявку и эскиз предполагаемой скульптуры до 30 января 2018 года. Сделать это можно по электронной почте hyperborea@petrozavodsk-mo.ru, по факсу 71-34-24 с пометкой «Гиперборея» или принести в городской Дом культуры на площади Кирова.

Подведут итоги соревнования 17 февраля, в этот же день на набережной Онежского озера пройдет праздник. В программе праздника концерт и развлекательные мероприятия, кульминацией станет фейерверк.